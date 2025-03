Sci alpino femminile, Coppa del mondo: due superG a La Thuile, Bassino tra le azzurre al via

Sono dieci le azzurre al via nella tappa di Coppa del mondo femminile di La Thuile, in Valle d'Aosta, sulla pista Franco Berthod-3.

Dopo la cancellazione delle prime due prove della discesa e, soprattutto, alla luce del fatto che il meteo non promette nulla di buono neppure per i prossimi giorni, la giuria ha deciso di cancellare la discesa originariamente in programma per giovedì 13 marzo.

Rimangono confermati i due superG che si svolgeranno giovedì 13 e venerdì 14 marzo, confermando sabato 15 quale giorno di riserva, nel caso non si riuscisse a disputare una delle due gare.

Entrambe le gare prenderanno il via alle 11 (diretta tv Rai Due).

Le atlete italiane convocate sono: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Asja Zenere e Vicky Bernardi.

Per la cuneese un'occasione per concentrarsi sulla propria prova e lasciarsi alle spalle le discussioni degli ultimi giorni, dopo la squalifica per una contaminazione di fluoro sugli sci durante il gigante di Are. Una vicenda a dire poco anomala, ancora da definire nei suoi contorni.