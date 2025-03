Sci di fondo: Ghio e Romano tra i 22 azzurri convocati per la tappa conclusiva di Fesa Cup

Lorenzo Romano in azione

La francese Premamon è pronta per ospitare tra il 14 ed il 16 marzo la tappa conclusiva del cammino stagionale di Fesa Cup e saranno 22 gli azzurri impegnati secondo le convocazioni predisposte dal direttore tecnico giovanile Paolo Rivero.

Nel dettaglio saranno in gara in Francia Gabriele Matli, Federico Pozzi, Davide Negroni, Andrea Goss, Luca Ferrari, Tommaso Cuc, Marco Pinzani, Niccolò Bianchi, Davide Ghio, Luca Del Fabbro, Giacomo Gabrielli, Teo Galli, Giacomo Petrini, Andrea Zorzi e Lorenzo Romano al maschile mentre in campo femminile sono convocate Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri, Martina Bellini, Nadine Laurent, Ylvie e Marit Folie e Beatrice Laurent.

La tappa francese prevede un trittico di gare aperto venerdì 14 marzo dalla sprint in tecnica libera e completato nei giorni successivi da una prova individuale in tecnica classica e da un inseguimento in tecnica libera.