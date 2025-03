"Connessioni: vedere l’invisibile": cinque donne di scienza ospiti ad Alba per "Aspettando Profondo Umano"

Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Corale Intonando presenta una rassegna di eventi a tema scientifico, "Connessioni", nell’ambito di "Aspettando Profondo Umano" festival.

"Con questa proposta – dicono gli organizzatori – intendiamo parlare di scienza e ricerca scientifica come motori di un’esistenza piena di Senso per la persona, per la comunità e per il territorio che abitiamo. La conferenza tenuta venerdì 28 febbraio presso la sala consiliare 'Teodoro Bubbio' del Comune di Alba ha dato l’avvio a un ciclo di conferenze dal titolo 'Vedere l’invisibile'. Un titolo che vuole rimandare a ciò che la scienza sa fare meglio: vedere quello che sfugge allo sguardo umano. E ciò non avviene soltanto quando si dà evidenza di ciò che materialmente è molto piccolo o molto grande, ma anche quando chi fa scienza apre strade per raggiungere mete all’apparenza impossibili. A poco a poco quelle tracce diventano percorribili grazie a strumenti e metodi, ma anche ad un approccio tutto umano, di chi crede fino in fondo nel proprio lavoro. Ecco che quest’ultimo può diventare uno scopo armonizzato agli altri obiettivi di vita della persona".

"Incontreremo – aggiungono i referenti dell'Associazione Corale Intonando – cinque donne di scienza, che sono la dimostrazione di come sia possibile far acquisire alla propria attività di ricercatrici una dimensione collettiva, capace di rendere la scienza stessa patrimonio di tutti. Parleremo di coltivazioni sostenibili con le biologhe Vittoria Brambilla e Anna Meldolesi, in dialogo su tematiche dal forte impatto scientifico e sociopolitico. Nell’ottica di un consolidamento dell’educazione scientifica, la prima terrà anche un intervento alle scuole presso la biblioteca del Liceo Scientifico 'Cocito' di Alba, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Alba. La filosofa della scienza Valia Allori traccerà, invece, connessioni tra la fisica e la filosofia per offrire strumenti utili a interrogarsi sulle grandi domande. Insieme alla neuroscienziata Michela Matteoli ci avventureremo a scoprire qualcosa in più sul funzionamento del cervello umano. Infine, la farmacologa e biologa Elena Cattaneo, senatrice a vita, presenterà le sue riflessioni sulla rivoluzione in corso, ancora agli inizi, per dare spazio alle scienziate e ricercatrici in un mondo ancora declinato al maschile".

Ecco i quattro appuntamenti.

***

Giovedì 20 marzo 2025 ore 21 - Sala Convegni di Banca d’Alba

VITTORIA BRAMBILLA e ANNA MELDOLESI – Biologhe in dialogo

COLTIVALE LA SOSTENIBILITA’

(ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti)

***

Venerdì 28 marzo 2025 ore 21 – Sala Convegni di Banca d’Alba

VALIA ALLORI – Filosofa della fisica

LA NATURA DELLE COSE

(ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti)

***

Venerdì 11 aprile 2025 ore 21 – Auditorium Fondazione Ferrero

MICHELA MATTEOLI – Farmacologa e neuro scienziata

CERVELLI SEMPRE GIOVANI: LA FIORITURA DEI NEURONI

(per partecipare è obbligatoria la prenotazione al link su www.profondoumano.it)

***

Venerdì 16 maggio 2025 ore 21 – Teatro Sociale “G.Busca” di Alba

ELENA CATTANEO – Farmacologa, Senatrice a vita

LA SCIENZA NON HA GENERE

(ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti)

***

La rassegna ha il patrocinio della Città di Alba e viene realizzata anche grazie alla collaborazione della Città di Alba, Banca d’Alba, Fondazione Crc, Fts Spa, Mulino Sobrino, Greenhas Group, Stampatello, Alba Cultura Eventi, Consulta del Volontariato Alba e Pari Opportunità.