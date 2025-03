Grandi opere del Piemonte: a Cuneo il punto col viceministro Rixi, il commissario al Tenda Prisco e i vertici di At-Cn Spa

"Infrastrutture e logistica, più competitività per i territori". Questo il titolo dell’evento in programma per il pomeriggio di lunedì 17 marzo in Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9), sede scelta quest’anno per la presentazione dell’annuale Rapporto Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte (OTI Piemonte) di Confindustria Piemonte.

"L’Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte (OTI Piemonte) – informa l’associazione regionale degli industriali – nasceva vent’anni fa in Confindustria Piemonte con l’Unione Industriali Torino e la Camera di Commercio di Torino. Nel 2020 è stata ampliata la rete dei partner aderenti al progetto grazie alla collaborazione della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte. Lo scopo di OTI è quello di monitorare le criticità e raccontare lo stato di avanzamento di 67 tra infrastrutture e progetti ritenuti strategici per il territorio. Il progetto consiste in un sito web in cui vengono raccolte e visualizzate le schede descrittive per ciascuna opera, con un aggiornamento periodico".

Ad accompagnare la presentazione l’evento realizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo, Fondazione Slala e Regione Piemonte. Parteciperanno tra gli altri Mariano Costamagna (presidente Confindustria Cuneo), Leopoldo Destro (delegato del presidente di Confindustria ai Trasporti e Logistica), Gian Paolo Coscia (presidente Unioncamere Piemonte), Luca Crosetto (presidente Camera di commercio di Cuneo), Enrico Bussalino (assessore regionale a Logistica e Infrastrutture strategiche), Bernardo Magrì (Ad Autostrada Asti-Cuneo Spa), Paola Malabaila (presidente Commissione Infrastrutture e Urbanistica Confindustria Piemonte e presidente Ance Piemonte e Valle d’Aosta), Nicola Prisco (commissario straordinario di Governo per la Statale 20 del Colle di Tenda), Alberto Crivello (Ad Safim Logistics e presidente Commissione Trasporti e Logistica Confindustria Piemonte).

Interverranno ai lavori anche il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

A precedere i lavori, in mattinata, una visita al cantiere dell’Autostrada A33 Asti-Cuneo.