Zest in the Attic: nuovo laboratorio creativo al Museo Diocesano di Alba

L’arrivo della bella stagione porta al MUDI – Museo Diocesano un nuovo laboratorio creativo dove l’arte tessile dei preziosi paramenti liturgici della Cattedrale incontra le tecniche artigianali del ricamo in chiave moderna per realizzare insieme a Zest in the Attic un’originale cartolina ricamata.

Zest in the Attic é un progetto creativo di Chiara Tarditi che si occupa di arte tessile e ricamo contemporaneo associandolo ad altre forme artistiche quali la fotografia, il collage e l’illustrazione.

Organizza laboratori e corsi volti ad insegnare queste tecniche e a diffonderle sul territorio del cuneese.

Zest in the Attic porterà al Mudi tre laboratori che verranno organizzati nei mesi primaverili con l’idea di valorizzare il ricco patrimonio tessile conservato nella Sala del Tesoro e far conoscere, con la visita guidata, le tecniche decorative, le fogge e i colori dei paramenti liturgici realizzati tra il XVII e il XX secolo, ammirando da vicino i dettagli ricamati con fili colorati e dorati, paillettes e pizzi. Prendendo ispirazione dalle decorazioni dei paramenti, il laboratorio metterà in luce un aspetto di quest’arte tessile che i partecipanti potranno ricreare sulla propria cartolina.

Sabato 22 marzo, alle ore 15.30, si terrà “ARIA DI PRIMAVERA”, il primo laboratorio a tema floreale per celebrare l’arrivo della primavera.

I prossimi incontri si terranno il 12 aprile e il 10 maggio, per sperimentare nuove tecniche e realizzare nuove e originali creazioni.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE visita guidata + laboratorio

durata: 2 ore e 30 minuti

costi: 25 € a persona (comprensivo di ingresso al museo)

20 € per Abbonati Torino Musei

Tutto il materiale è fornito durante il laboratorio.

Posti limitati: min 6 - max 10 partecipanti

Il laboratorio è rivolto ad adulti e giovani a partire dai 14 anni.

Non sono necessarie competenze di ricamo o cucito .

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Il laboratorio viene attivato al raggiungimento almeno di 6 persone. I posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.