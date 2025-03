Saluzzo, apre l’Outdoor Festival: montagne di appuntamenti, esperienze, attività, incontri e cucina delle Terre del Monviso

Saluzzo: dalle 15 di domani ( venerdì 14 marzo) è aperto al Quartiere l’edizione 2025 di Terres Monviso Outdoor Festival. Tre giorni pienissimi che fanno perno alla caserma Musso, di piazza Montebello con decine di realtà del turismo all'aperto.

“L’evento è più di un semplice salone: è un laboratorio di tre giorni incentrati sul territorio e le sue caratteristiche che lo rendono unico. 24 attività outdoor, oltre 30 stand, 6 cucine e la partecipazione di enti e aziende da tutta Italia e dalla Francia.

Si inizia dai laboratori ed esperienze per le scuole con Didattiland dalla mattinata di domani: un'opportunità per gli allievi di attività creative e momenti di approfondimento su tematiche legate alla natura, alla sostenibilità, all'innovazione e alla cultura del territorio.

E’ il posto giusto per tutti gli amanti dell’outdoor e degli sport che caratterizzano il territorio, una vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono (modi di accogliere, attività ricettive e professionali), con tanti stand per conoscere nuovi prodotti e attrezzature, con attività pratiche, conferenze , incontri, grandi ospiti, dimostrazioni di associazioni e gruppi sportivi, attività a piedi o in bici. Il “Cuneo Bike Festival” sarà al Salone saluzzese. Senza tralasciare gli appuntamenti con il gusto nell’Area Trek Food che proporrà cucina delle Terre del Monviso dalle 12 per il pranzo e dalle 18,30 per l’aperitivo e la cena.

Quest’anno nasce il Vibram Village, entrata ufficiale del salone, in piazza Montebello, dove si potrà trovare il Vibram Innovation Lab, un truck itinerante con l’obiettivo di incoraggiare i consumatori a riutilizzare e riparare le proprie calzature offrendo anche maggiori performance.

Dalle Strade dei Valdesi, itinerario della Compagnia del Buon Cammino, alla seconda edizione di Street Boulder che vedrà la scalate impegnative sui muri della città, dalla Caserma Musso alla Castiglia. E poi l’Urban Trail, prima edizione di corsa competitiva nella storia della città, tra viuzze e palazzi.

Uno degli appuntamenti clou del festival è in programma per sabato 15 marzo alle ore 21 con la serata speciale intitolata “La Notte dei Giganti”. Durante l’evento, l’atleta Franco Collè racconterà la sua esperienza e il suo incredibile percorso nel Tor des Géants, una delle gare di trail running più impegnative al mondo. Team Vibram porta al Terres Monviso Outdoor Festival 2025 l’esperienza di Andrea Lanfri che dialogherà con i giovani delle scuole.

Anche quest'anno in piazza Cavour sarà attivo il pump track, il tracciato artificiale per bici fatto di curve paraboliche e dossi: ogni giorno dalle 9 alle 19.

Incontro con la cultura delle Terre del Monviso e gli editori. Domani alle 15, sabato e domenica rispettivamente dalle 9,30 alle 19,30 e dalle 9,30 alle 18 nella parte expo del salone nello spazio libri si alterneranno ospiti e incontri con gli autori: Lorenzo Francesconi, Maurizio Gallo, Marika Abbà e Paolo Calvino. Franco Giletta, Adriano Mattio, Davide Bertinetto.

Tutto il programma al seguente link: