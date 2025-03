Saluzzo, Green Days Festival: continuano gli appuntamenti

Continua il programma del Green Days Festival, a Saluzzo e Ostana. Inaugurato il 7 marzo dallo spettacolo musical - teatrale "Detonazione" di Carlotta Sarina (nota come Lotta, giovane musicista e attivista), al teatro Magda Olivero, prosegue con l’appuntamento di domenica 16 alle 17 con il Teatro Ragazzi, sempre al teatro civico di via Palazzo di città, 15.

Green Days Festival organizzato da Ratatoj aps con più partners nazionali e da quest’anno ( terza edizione) europei si rivolge ad un pubblico eterogeneo e a tante generazioni, per sensibilizzare, attraverso un calendario di teatro, concerti, film, azioni concrete, passeggiate, laboratori e donazioni per la creazione del Bosco di Ratatoj, su clima, inquinamento, fast fashion, per riflettere e far crescere una cultura collettiva della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il foyer del teatro per tutto il periodo del Festival ( fino al 31 marzo) ospita un’affascinante esposizione di opere multimediali a cura di Art Zagreb e Earth.fm. che offre al pubblico un’esperienza immersiva dove si intrecciano arte visiva, suono e riflessione ambientale.

Art Zagreb presenta "O-Tok, Macaknara" di Toni Mestrovic

Un’opera che esplora il concetto di flusso circolare attraverso un loop di 161 fotografie dell’isola di Macaknara, animate con la tecnica del morphing. Il suono del vento e del mare, registrato in surround 5.0, enfatizza l’isolamento e la ciclicità. Un’esperienza visiva e sonora che riflette sulla relazione tra natura, movimento e solitudine.

Welcome to Dalmatia - Mediterranean as it once was di Toni Mestrovic

Un’installazione video che critica la trasformazione del paesaggio dalmata, mettendo in contrasto la realtà urbanistica con lo slogan turistico “Il Mediterraneo come una volta”. Su tre schermi, immagini di Spalato e del Palazzo di Diocleziano evidenziano la perdita d’identità della costa dalmata a causa della speculazione edilizia e del turismo incontrollato.

Earth.fm è una piattaforma no-profit dedicata alla preservazione dei suoni naturali del pianeta. Attraverso registrazioni ambientali di alta qualità, promuove la consapevolezza ecologica e sostiene la conservazione degli ecosistemi. Durante il Green Days Festival, i suoni della natura registrati dagli artisti di Earth.fm accompagneranno gli eventi, offrendo un momento di connessione profonda con l’ambiente. “Questa esposizione - sottolinea Massimiliano Flora, direttore artistico del Festival rappresenta un’opportunità unica per esplorare il rapporto tra arte, natura e identità culturale, invitando il pubblico a una riflessione sul futuro del nostro pianeta.

Teatro per bambini dai 5 anni domenica 16 marzo alle 17

“Il bambino e la formica” è la favola, che ha una morale sottesa e una esplicita. La prima è che il lavoro non è una peculiarità dei bambini, che lo sfruttamento è un reato e che il sistema globale di reperimento delle risorse minerarie per l’avanzamento tecnologico e l’ iperproduttività ai fini del profitto genera morte. La morale esplicita è che i bambini devono sognare, devono giocare, devono poter immaginare il mondo e quello che non c’è.

Spettacolo in collaborazione con Melarancio/ DispariTeatro, una produzione di Fontemaggiore Teatro -Nell’ambito del progetto TEAM UP.