Bra, approvata all'unanimità la mozione per ridurre i disagi sull'A16 Torino-Savona

Il Circolo di Bra di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione unanime in consiglio comunale della mozione proposta dal consigliere Carlo Patria, che mira a ridurre i disagi per gli utenti dell’autostrada A6 Torino-Savona, una delle principali arterie di collegamento tra Piemonte e Liguria.

La mozione, che è stata sottoscritta anche dai colleghi di minoranza, si concentra su un tema che riguarda non solo la viabilità, ma anche la qualità della vita dei cittadini e delle imprese del territorio. L’A6, infatti, è essenziale tanto per i pendolari quanto per migliaia di autotrasportatori che sostengono l’economia locale.

Negli ultimi mesi, a causa dei lavori di manutenzione sui viadotti e nelle gallerie, i disagi sono aumentati significativamente, con ritardi che stanno danneggiando l’economia regionale, in particolare i settori del commercio e del turismo. Nonostante l’impossibilità per gli enti locali di intervenire direttamente sulla gestione dell’autostrada, il consigliere Patria ha ribadito l'importanza di difendere gli interessi della comunità, chiedendo una riduzione temporanea dei pedaggi o altre misure compensative per alleviare il peso economico sui cittadini e sulle imprese.

La Regione Liguria nel 2021 ha già adottato una mozione simile, chiedendo una riduzione dei pedaggi durante i lavori di manutenzione straordinaria. Fratelli d'Italia ritiene fondamentale che anche il Piemonte adotti provvedimenti simili e si coordini con le autorità liguri e il Ministero delle Infrastrutture per garantire una soluzione tempestiva ed efficace.

Fratelli d’Italia continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare ogni azione utile a tutelare gli interessi dei nostri concittadini e delle nostre imprese, affinché i disagi derivanti da questa infrastruttura siano ridotti al minimo.