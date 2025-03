Bra, ritirata la Mozione della minoranza per la Tutela delle Forze dell’Ordine: “Un appello all’unità nel Consiglio Comunale"

Riceviamo e pubblichiamo:

I consiglieri di minoranza di centrodestra hanno presentato una mozione per esprimere solidarietà alle Forze dell’Ordine a seguito dei gravi disordini avvenuti durante le manifestazioni pro-Palestina e in risposta alla tragica morte di Ramy Elgaml. Tuttavia, a causa di un emendamento presentato dalla maggioranza di centrosinistra, si è deciso di ritirare il testo per evitare divisioni e creare imbarazzo all'interno del Consiglio Comunale, su un tema che riteniamo fondamentale nella sua piena condivisione.

La mozione, così come presentata dal centrodestra, mirava a sottolineare la necessità di tutelare la sicurezza di coloro che sono preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, in un contesto in cui le manifestazioni si sono trasformate in gravi episodi di violenza e aggressione. È inaccettabile che chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini venga aggredito.

Il Consigliere Comunale Racca ha dichiarato: “Il nostro intento era quello di inviare un messaggio chiaro e unitario di sostegno alle Forze dell’Ordine. Purtroppo, l’emendamento presentato dalla maggioranza ha introdotto significative modifiche, rendendo impossibile raggiungere questo obiettivo. È fondamentale che la libertà di espressione e manifestazione venga tutelata, ma è altrettanto importante venga esercitata nel rispetto delle leggi e senza ricorrere alla violenza”.

Il ritiro dell’ordine del giorno è avvenuto con la speranza di raggiungere un’intesa tra i gruppi consigliari, per un testo che riconosca: sia il sostegno alle Forze dell’Ordine sia la garanzia della sicurezza pubblica, senza compromettere i valori fondamentali della nostra democrazia. Auspichiamo che si possa lavorare insieme per inviare un messaggio chiaro e unitario di sostegno a chi quotidianamente si impegna per proteggere la nostra comunità.

Carlo Patria, Davide Tripodi, Sergio Panero, Massimo Somaglia, Francesco Racca, Giuliana Mossino