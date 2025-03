La II A AFM del Denina Pellico Rivoira alla mostra di Erwitt alla Castiglia di Saluzzo

Nella mattina di venerdì 21 febbraio abbiamo visitato, presso la Castiglia di Saluzzo, la mostra fotografica "Elliott Erwitt. L'ideale fuggevole".

La visita è cominciata con un video che illustrava la vita del fotografo ebreo, russo di nascita poi naturalizzato statunitense; in seguito la classe ha avuto modo di visionare le fotografie dell'artista, divise in categorie tematiche, con il commento di un'accompagnatrice che ha sottolineato l'originalità delle immagini e dei dettagli. La mostra ci è piaciuta perché abbiamo provato a osservare il mondo dal punto di vista del fotografo, per la diversità delle persone che Erwitt riusciva a cogliere, per la particolarità degli ambienti e dei contesti sociali rappresentati.

La visita si è conclusa davanti alla fotografia scelta come immagine della mostra stessa, davanti alla quale abbiamo scattato la nostra foto di classe.