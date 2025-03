Arrampicata sportiva: a Roma il campionato italiano Boulder 2025, in gara Giorgia Tesio e Irina Daziano

Sabato 15 e domenica 16 marzo a Roma si disputerà l’attesissimo Campionato Italiano Boulder 2025: i migliori atleti della specialità senza corda e imbrago accorreranno da ogni angolo d’Italia per conquistare i titoli di campionessa e campione Italiano Boulder.

La competizione si disputerà sulla parete outdoor del Centro di arrampicata Monkey Island di Roma, all’interno del Forum Sport Center, per la quarta volta dopo le edizioni del 2020, 2022 e 2024.

Nel Boulder si gareggia infatti senza corda e imbragatura, arrampicando su vie basse, di massimo 4 metri e mezzo, con dei materassi paracadute a salvaguardia degli atleti. I climber devono sfruttare al massimo le loro caratteristiche di esplosività, resistenza, equilibrio, sensibilità sulle prese di volumi e appigli. Ma un tratto indispensabile è la prontezza mentale per risolvere quelli che vengono chiamati "problemi" nei vari blocchi di gara, cercando i migliori movimenti da effettuare per raggiungere la zona e il top in un tempo predefinito.

Competeranno molti atleti che spesso vestono la maglia della Nazionale, fra cui la punta di diamante del Boulder azzurro: Camilla Moroni (Fiamme Oro), che ha terminato la passata stagione con un 12° posto alle Olimpiadi di Parigi e con un bellissimo argento in Coppa del Mondo. La vicecampionessa del Mondo 2021 tiene stretto il titolo di campionessa Italiana dal 2021 (a questi 4 titoli consecutivi si somma il 5° risalente al 2019): riuscirà a mantenere questo scettro anche nel 2025?

Sicuramente cercheranno di scalzarla dal primo gradino del podio la vice campionessa Italiana Giorgia Tesio (monregalese del Centro Sportivo Esercito); la detentrice del bronzo nel 2024, nonché argento in Coppa Italia assoluta, Giulia Medici (Sport Promotion); la Campionessa Italiana U20, oro nella prima tappa di Coppa Italia, Francesca Matuella (Arco Climbing); la fresca vincitrice della seconda tappa di Coppa Italia, Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia); la Campionessa Italiana U18, argento nella tappa di Coppa Italia di Prato, finalista nella prima tappa di Coppa Europa, Stella Giacani (The Change SSD); la conquistatrice dell’argento nella tappa genovese di Coppa Europa 2024, Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio), e la trionfatrice di Coppa Italia assoluta 2024, Federica Papetti (Rock Brescia).