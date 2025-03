Marta Bassino sesta nel superG di La Thuile, vince la tedesca Emma Aicher

Marta Bassino in un'immagine di repertorio

Marta Bassino chiude al sesto posto il primo dei due superG in programma a La Thuile, in Valle d'Aosta, validi per la Coppa del mondo 24/25.

La cuneese dell'Esercito, al via con il pettorale 4, è protagonista di una buona prova, completata con il tempo di 58,60, a 71 centesimi dalla vincitrice, la tedesca Emma Aicher.

Sul podio altre due azzurre: Sofia Goggia è seconda (+0.06), Federica Brignone terza (+0.39).

In quarta posizione c'è Lara Gut Behrami (+0.47), poi Lauren Macuga (+0.55) e Marta.

Bassino (FISI): “E’ una gara strana, il fondo era così così e le sensazioni non erano buonissime. Ho cercato di correggere le linee, dopo aver visto Laura Pirovano. Certamente, un po’ di tempo l’ho lasciato, ma devo dire che gli organizzatori hanno fatto un gran lavoro. Speriamo di riuscire a fare un’altra gara qui e poi partiremo per le finali in America”.

La gara ha subito un'interruzione di circa 15 minuti per prestare soccorso, con l'intervento dell'elicottero, ad un addetto alla pista che ha accusato un malore.

Domani, venerdì 14, si torna sulla pista Franco Berthold-3 per un altro supergigante: start alle ore 11.