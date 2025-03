Sci alpino maschile: Edoardo Saracco debutta in Coppa del mondo, il limonese è tra i dieci azzurri scelti per la tappa di Hafjell

Sono 10 gli azzurri convocati dal dt Massimo Carca per la trasferta di Hafjell, in Norvegia, dove sono previste le ultime due gare tecniche prima delle finali di Sun Valley.

Il programma prevede un gigante, sabato 15 marzo (prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30), e uno slalom, domenica 16 (stessi orari).

La Nazionale italiana sarà rappresentata da Luca De Aliprandini, che cerca un pronto riscatto dopo l’uscita di Kranjska Gora che gli è costata uno zero nella classifica di specialità, nella quale mantiene comunque la top 10. Ci sarà poi Filippo Della Vite, che deve giocare tutte le sue carte per cercare di entrare fra i migliori 25 e staccare un biglietto per le finali. Il bergamasco si trova ora al 27/o posto, a 8 punti dal 25/o. Quindi Alex Vinatzer, l’unico azzurro nei 25 sia in gigante che in slalom.

Poi Tobias Kastlunger e Stefano Gross, appaiati al 31/o posto della classifica di slalom a 31 punti dall’ipotetica finale. Ci saranno anche: Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Matteo Canins, Tommaso Saccardi ed Edoardo Saracco: per il 22enne limonese dei Carabinieri si tratta del debutto assoluto in Coppa del mondo.