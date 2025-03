"Ha ispirato una generazione di artisti del panorama indipendente": la targa Gran Torino 2025 a Cristiano Godano

Nell'ambito del Premio Buscaglione, il prossimo 28 marzo verrà consegnata la Targa Gran Torino, riconoscimento a un artista che con la sua musica e la sua carriera ha ispirato una generazione di artisti del panorama indipendente.

Quest’anno il premio va alla personalità che più di chiunque altro ha rappresentato il Piemonte nella scena rock alternativa degli ultimi trent’anni: Cristiano Godano. Frontman dei Marlene Kuntz, per cui ha scritto inni generazionali, in un repertorio di oltre 130 canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Ad aprile uscirà il suo secondo disco solista, Stammi Accanto.

Il Premio Buscaglione è una fucina di talenti che ha contribuito a scoprire e a dare visibilità a giovani musicisti e musiciste italian*.

Organizzato dall’Associazione F.E.A., con l’obiettivo di trovare la Next Big Thing italiana, il Premio si svolge con cadenza biennale a Torino ed è intitolato a Fred Buscaglione per coltivare la memoria del musicista. Il progetto intende promuovere la musica dal vivo emergente e vuole essere prima di tutto un talent scout invece di un talent show, una proposta alternativa in contrasto con i format televisivi dei talent dove il successo è immediato ma non duraturo.

L'edizione 2025 sta per entrare nel vivo, con le semifinali e il gran finale in programma nei prossimi giorni.