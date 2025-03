Bando sostegno ambulanti, dopo l'interpellanza di Calderoni riprende l'iter dei pagamenti

Riceviamo e pubblichiamo:

"In seguito all’interpellanza che ho presentato in Consiglio regionale a fine febbraio, è ripreso l’iter per erogare i contributi del bando "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività". Per questo, intendo evidenziare l’opera svolta dall’assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, che ringrazio. Ora al lavoro per ottenere la somma mancante e per distribuirla al commercio ambulante che ha tanto bisogno del sostegno del Piemonte".

Lo dichiara il consigliere regionale PD Mauro Calderoni che a fine febbraio aveva presentato un’apposita interpellanza proprio rivolta a Bongioanni in cui si evidenziava come fossero trascorsi già quasi 7 mese dal termine della presentazione delle domande di finanziamento da parte degli ambulanti.

"Eravamo di fronte a tempi troppo incerti e lunghi – precisa – perché il bando regionale era volto all’acquisto di beni e strumenti funzionali all’attività che gli imprenditori stessi avevano già programmato. Bongioanni ora è riuscito a chiarire la situazione e a dare le risposte che i mercati di tutto il Piemonte attendevano".

"Nell’esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessorato – conclude – invitiamo Bongioanni a mantenere alta l’attenzione e a cercare di garantire tempi sempre più celeri e interventi più veloci, perché sono i cittadini-elettori che lo chiedono, sono i vivaci imprenditori ambulanti che non hanno né tempo né voglia di sopportare le lungaggini della burocrazia, a qualunque livello".

Dagli approfondimenti effettuati da Calderoni sull’iter dei finanziamenti, è emerso che a fronte di una dotazione di 2 milioni di euro per il bando rivolto agli ambulanti, 1 milione è già stato erogato, mentre il secondo dovrebbe essere liquidato entro la fine di questo mese, marzo 2025.