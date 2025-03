Europa League, Athletic Bilbao-Roma 3-1: giallorossi eliminati

(Adnkronos) -

L'Athletic Bilbao supera la Roma 3-1 e vola ai quarti di finale di Europa League. Una gara in cui la squadra di Valverde ha spinto sin dall'inizio ma è stata agevolata dall'espulsione di Hummels all'11' con la squadra di Ranieri costretta in dieci uomini per 80', crollando sotto i colpi di Nico Williams, autore di una doppietta, e di Yuri Berchiche. Non basta ai giallorossi il gol di Paredes su calcio di rigore al 93', dopo il successo per 2-1 all'Olimpico.

Ranieri, senza Celik infortunato, sceglie Hummels al centro della difesa con Mancini e Ndicka. Sugli esterni c'è la conferma per Rensch e Angelino, così come per Cristante con Paredes, al rientro dopo la squalifica. In avanti Dybala e Baldanzi a supporto di Dovbyk. Valverde deve rinunciare alla coppia centrale schierata all'andata: Yeray Alvarez è squalificato e Vivian infortunato. Al loro posto ci sono Nunez e Paredes. Sulle fasce capitan De Marcos e Berchiche. Sulla trequarti largo ai fratelli Williams con Gomez dietro l'unica punta Sannadi.

La Roma inizia bene, con personalità e al 7' Cristante gira di testa sul secondo palo un calcio di punizione di Angelino, con la palla che si stampa sul palo ma Turpin ferma tutto per fuorigioco del centrocampista giallorosso. All'11' la partita cambia e salta l'impianto tattico messo in piedi da Ranieri. Hummels perde malamente palla a centrocampo, poi ferma fallosamente Sannadi che si stava involando verso Svilar. Per Turpin è rosso diretto, nonostante la grande distanza dalla porta e la vicinanza di Mancini all'attaccante basco, con la Roma che resta in dieci uomini. L'atmosfera si fa incandescente e la Roma viene schiacciata costantemente nella propria area dalla squadra di Valverde.

Al 21', rimpallo sfavorevole per Angelino, la palla finisce a Sannadi che, tutto solo davanti a Svilar, calcia fuori. Al 23' ancora Athletic pericoloso con uno slalom di Nico Williams che calcia a giro con il destro colpendo in pieno il palo alla sinistra di Svilar. La Roma trema ma tiene anche al 34' quando Svilar si supera su un sinistro di Sannadi da dentro l'area, poi Rensch salva in scivolata sulla botta a colpo sicuro dell'attaccante biancorosso, anche se viene fermato in fuorigioco dall'assistente di Turpin.

I giallorossi provano a reagire al 39': Paredes calcia a uscire dalla bandierina, Cristante prova la girata in anticipo sul primo palo con la palla che esce di poco al lato. Al 44' ancora Svilar protagonista sul destro dalla lunghissima distanza di Aitor Paredes. La beffa per la Roma arriva nel recupero, quando crolla il muro giallorosso: al 48' cross dalla sinistra di Inaki Williams, la palla finisce tra i piedi dei fratello Nico dopo una deviazione di Ndicka. Il destro dell'esterno spagnolo si impenna dopo una deviazione di Angelino e non lascia scampo a Svilar per l'1-0.

Nella ripresa Ranieri inserisce Soulè, Shomurodov e Pisilli e al 62' proprio l'uzbeko vola in contropiede, innescato da Pisilli ma la conclusione viene deviata in calcio d'angolo da Agirrezabala. Un minuto dopo sul contropiede dell'Athletic, Berenguer entra in area dalla sinistra e calcia basso col destro trovando una risposta incredibile di Svilar che tiene a galla la Roma, ma il portiere giallorosso nulla può al 68' sullo stacco di testa perfetto di Berchiche che si infila sul secondo palo per il 2-0. La Roma accusa il colpo e all'82' i padroni di casa calano il tris: Berchiche tocca per Nico Williams, che in area salta Mancini e Ndicka e tocca in rete di destro beffando Svilar. Assalto finale della Roma che accorcia le distanze al 93' per il calcio di rigore realizzato da Paredes, assegnato per il fallo di Gorosabel su El Shaarawy. La Roma prova l'incredibile rimonta nei minuti finali del recupero con le ultime energie ma deve arrendersi.