Gestivano insieme un locale, lei lo accusa di violenze e finisce a processo. I clienti: "Mai visto nulla"

Sarebbe quell’attività ricettiva che avevano aperto insieme in valle Tanaro il teatro di presunti maltrattamenti a cui lei, come spiegato in tribunale a Cuneo, sarebbe stata costretta. Ad essere accusato è il suo ex fidanzato, con cui alla fine del 2019 avevano preso insieme la gestione di un locale.

Nell’ultima udienza sono stati ascoltati i testimoni della difesa dell’imputato. Tra loro ci sono i clienti che frequentavano il bar quasi ogni giorno, ma di quei comportamenti violenti che la giovane contesta all’ex, nessun riscontro nelle parole degli avventori. Atteggiamenti, di cui la trentenne, costituitasi parte civile, aveva parlato in lacrime in aula.

Insulti, minacce e frasi sprezzanti e poi, una sera, quando la situazione avrebbe toccato l’apice, le mani al collo: “So che cosa significa stare con un uomo violento - ha detto in aula una testimone amica della ex coppia- Se avessi avuto anche solo il sentore che lei stesse subendo maltrattamenti avrei subito chiamato i Carabinieri”.

Sono stati numerosi i testimoni del pubblico ministero e della parte civile che hanno sfilato nelle varie udienze celebrate. Nel corso di una di queste, il ragazzo aveva deciso di prendere la parola e sottoporsi all’esame: “Nessuna violenza - aveva assicurato - Ogni cosa che le dicevo la prendeva come un'offesa. Era suscettibile. Non le ho mai messo le mani addosso, i lividi sei li era procurati perché il locale era molto piccolo”.

Il giudice ha aggiornato il processo per la discussione.