A Savigliano il MAG entra nel vivo: ecco gli appuntamenti del fine settimana

Oggi, venerdì 14 marzo il programma del MAG – The farmer fair comincia alle 9 con il convegno organizzato da Coldiretti Cuneo sul tema “Sfida climatica: nuove vie da esplorare per l’agricoltura di domani. Facciamo chiarezza sulla genetica verde e sulle opportunità di applicazione in campo”.

Alle 11.30 Arproma e Confartigianato Cuneo organizzano il forum “Arboree, campo aperto e zootecnia. Bandi, innovazione e sostenibilità nella meccanizzazione agricola”.

Alle 14.30 Generali parla di “Assicurazioni agevolate in agricoltura. Gestione del rischio tra passato e futuro”, mentre alle 17 i Collegi dei Periti Agrari e Industriali si concentrano su “Sicurezza in agricoltura: sfide e innovazioni”.

Sabato 15 marzo alle 9.30 Compral Latte e Inalpi Spa raccontano la filiera del latte.

A seguire, dalle ore 11, il Cai-Agromec propone “L’Agromeccanico, questo sconosciuto”.

Alle 13.30 Agricooltur porta l’attenzione sull’agricoltura aeroponica specializzata come modello di business e opportunità di investimento in Agritech.

Alle 15, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Agriforestali, si parlerà di agroforestazione nel convegno “Il richiamo della foresta. Il legno sostenibile che fa bene alla terra, al clima e all’economia”.

Domenica 16 marzo, a partire dalle ore 15, viene proposta la proiezione di tutte le puntate di “Storie Straordinarie”, la rubrica di video interviste che vede protagoniste le vite degli imprenditori della meccanica agricola e non solo.

Nel week-end sarà in funzione un servizio navetta gratuito di collegamento andata e ritorno tra l’Area Fieristica di Borgo Marene sede del MAG e i centri di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore.

Nello specifico, la tratta Cavallermaggiore-MAG sarà garantita nella giornata di domenica tra le 9.30 e le 18, con partenza dal parcheggio di Le Cupole, fermata a quello del Mercatò a Savigliano e arrivo alla rotonda di piazza Galateri ancora a Savigliano.

Il collegamento da Marene, invece, sarà attivo sia sabato che domenica nella fascia compresa tra le 9.30 e le 19, con partenza da piazza Carignano e arrivo diretto al MAG.

Infine, sia sabato che domenica una terza navetta coprirà la tratta parcheggio Conad, parcheggio Palazzetto dello sport e MAG a Savigliano. La frequenza dei collegamenti sarà di circa 30 minuti tra una navetta e l’altra.

Tra i servizi di ristorazione a disposizione tre aree food, il padiglione ristorante gestito dal Picchio Rosso Group e due aree bar gestite da Andrea Bosio “Cibarti street Food” e da Dario Bosio “Saloon Golden Star”.

Per informazioni telefonare allo 0172/712536 o visitare il sito www.fierameccanizzazioneagricola.it.