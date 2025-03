Alla MAG di Savigliano eVISO partner strategico per le aziende agricole [VIDEO]

Per la 41esima edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano diventata negli anni un appuntamento immancabile per il settore e imperdibile anche per eVISO, che storicamente ne è Energy partner.



“Essere energy partner del MAG significa per noi essere al fianco degli imprenditori agricoli con soluzioni su misura - Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendite Dirette segmento Luce e Gas, eVISO -, supportandoli da un lato nella riduzione dei costi energetici e nella gestione ottimizzata delle risorse, dall'altro accompagnando l'intera filiera in un percorso sostenibile con offerte green”.

L'azienda saluzzese offre consulenze personalizzate dalla firma del contratto al post vendita, con servizi specifici e professionali come l'installazione dei sensori di monitoraggio.

“In eVISO – aggiunge Clara Ghigo, Direttrice Servizi Tecnici e Ingegneristici, eVISO -, il cliente è davvero al centro: vogliamo che ogni azienda possa concentrarsi sul proprio lavoro, senza preoccupazioni legate alla gestione dell’energia”.

Scopriamo nel video i dettagli: