Crosetto srl al fianco delle imprese per un lavoro di qualità più facile e sicuro [VIDEO]

Inaugurata la 41esima edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola a Savigliano, la più vasta vetrina a cielo aperto per le aziende del settore.



Ancora una volta l'azienda di Marene Crosetto srl riconosce l'importante opportunità di farsi conoscere esponendo le proprie macchine per la prossima campagna agricola.



Un'occasione per ribadire la policy aziendale in linea con quella della fiera tra tradizione e innovazione al fianco delle imprese per un lavoro di qualità più sostenibile sotto vari profili e più sicuro.



Luca Crosetto alla guida dell'azienda di famiglia spiega: “Abbiamo investito in termini di tecnologia, sostenibilità e sicurezza. Cercheremo di guardare agli obiettivi dei prossimi anni”.





Scopriamo le novità portate in fiera: