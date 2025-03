MAB Distribuzione, per la prima volta alla Mag di Savigliano, lancia il marchio Mahindra [VIDEO]

Prima fiera in assoluto per MAB Distribuzione alla MAG 2025 di Savigliano.



Una piazza quella saviglianese che per la prima volta mette a battesimo la neonata azienda di Manta con il lancio del nuovo marchio Mahindra, produttori indiani di macchinari agricoli.



“Abbiamo scelto questo marchio – spiega Antonio Margaria, socio fondatore MAB Distribuzione - per diventarne riferimento in Italia dopo che negli Stati Uniti ha ottenuto il record di vendite, trovando un buon mercato anche in Africa, in Asia e da un anno circa in Europa”.



MAB Distribuzione si occupa principalmente di importazione e alla fiera hanno esposto le nuove proposte.





