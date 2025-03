A Bra il congresso FILCA Cisl Cuneo: Vincenzo Battaglia riconfermato segretario generale

Oggi, 14 marzo, si è svolto all’Albergo dell’agenzia di Bra, frazione Pollenzo, il XVIII Congresso della Filca Cisl Cuneo, il sindacato dei lavoratori costruzioni e affini. La Filca è la sigla maggioritaria in tutta la Provincia di Cuneo. La categoria cuneese conta 3338 iscritti.

Lo slogan del Congresso è stato: “Il coraggio della partecipazione, bilateralità, responsabilità e contrattazione per un lavoro di qualità”. Al termine del Congresso, il nuovo Consiglio Generale ha rieletto: Vincenzo Battaglia Segretario generale, affiancato da Donato Falcone e Nunzio Licata.

Battaglia Vincenzo, 57 anni, ricopre il ruolo di Segretario generale dal 2015. Il Presidente del Congresso è stato De Lellis, Segretario Filca Cisl Piemonte.

Il Congresso è iniziato con gli adempimenti formali, per poi cedere la parola al Segretario Battaglia, che ha presentato la sua relazione conclusiva del mandato. La relazione, articolata in diversi punti, ha trattato temi cruciali: l'economia del paese, il territorio e le prospettive della Filca, gli impianti fissi e l'organizzazione del lavoro all'interno della Filca, offrendo così una panoramica dettagliata della situazione dei lavoratori del settore delle costruzioni.

A livello provinciale, sono in corso due importanti opere: la tangenziale di Mondovì e la variante di Demonte. Inoltre, la situazione legata al Colle di Tenda, tra alti e bassi, si avvicina alla conclusione, mentre la tanto attesa Asti/Cuneo continua il suo lento progresso.

Non è mancato un passaggio su salute e sicurezza: “la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro rimane per noi un punto importante del nostro quotidiano lavoro. Su questo versante tanto è stato fatto, ma tanto ancora bisogna fare per contribuire a ridurre i fattori di rischio nei luoghi di lavoro, noi come Filca, dobbiamo dare il nostro contributo a tutti i livelli. Abbiamo continuato in questi anni a lottare contro l’irregolarità contributiva e il lavoro nero nel settore edile. Il nostro ruolo è anche monitorare il ruolo delle RLST-RLS e va potenziato il ruolo del CPT, strumenti fondamentali per la garanzia dell’applicazione delle regole sulla sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche”.

La relazione si è conclusa con un ringraziamento, da parte del Segretario Battaglia: “Grazie per essermi stati vicino in tante sfide che abbiamo affrontato in questi ultimi quattro anni ma pieno di soddisfazioni che si provano nel sapere di essere considerati seriamente la prima linea nello svolgere con il massimo impegno il proprio lavoro, per la passione la dedizione il coraggio e la professionalità che ogni giorno mettiamo nelle aziende e nel territorio”.

I lavori sono proseguiti con l’intervento del Segretario generale UST Cisl Cuneo Enrico Solavagione che nel suo intervento ha fatto i complimenti alla Segreteria Filca per i risultati ottenuti nel 2024. Il Segretario si è soffermato, riprendendo molti degli spunti evidenziati nella relazione introduttiva: la situazione europea e nazionale, l’importanza delle opere infrastrutturali stradali fondamentali per l’economia del nostro territorio, l’importanza dell’azione Confederale a tutela di tutto il Sindacato che deve essere autonomo e concreto e pragmatico e che si deve occupare dei problemi dei lavoratori.

Durante l’intervento sferzante e appassionato, il Segretario Solavagione, ripetutamente interrotto da applausi, si è soffermato sul confronto tra la Cisl e la Regione Piemonte: “un plauso va fatto in particolare a Luca Caretti e alla sua segreteria per il confronto che sta avendo e che ha da anni con la Regione Piemonte sull'emergenza sanitaria. Guardate l'accordo e, quindi, anche i fondi che siamo riusciti, come Cisl, a far mettere sul tavolo al Presidente Cirio per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale nel settore sanitario, in particolare per gli infermieri. In questo caso, si tratta dell'arrivo di infermieri preparati e stranieri. È un accordo importantissimo, fatto in via emergenziale, chiaro, ma che davvero vuol dire utilizzare risorse straniere in modo intelligente. Questo è qualcosa su cui la Cisl si batte, soprattutto considerando che le risposte vanno date ora e subito. Poi ci sarà modo e tempo, mi auguro, per preparare il personale infermieristico, ma ci vorranno almeno cinque anni”.

Altro passaggio dell’intervento si è riferito all’avanzamento dell’iter parlamentare inerente alla Legge di partecipazione dei Lavoratori alle decisioni aziendali:

"questi risultati, ha poi concluso il segretario generale, si ottengono perché la Cisl è autenticamente apartitica, autenticamente libera e autenticamente autonoma. E, diciamo pure, fieramente daltonici: non ci interessa e non distinguiamo il colore della controparte, ma lavoriamo per portare a casa i risultati per le persone che ci hanno dato fiducia".

Al tavolo di presidenza: Claudio Sottile della Segreteria Nazionale Filca, Mario De Lellis Segretario generale Filca Piemonte, Enrico Solavagione Segretario generale Ust Cisl Cuneo, Vincenzo Battaglia Segretario generale Filca Cisl Cuneo e Donato Falcone della Segreteria.

Presente in sala Tiziana Mascarello componente di Segreteria Ust Cisl Cuneo.

Presenti in sala e sono intervenuti: Alessandro Lotti Segretario generale Fisascat Cuneo e Antonino Aloisio segretario aggiunto, Mana Massimo segretario della Fim Cuneo, Matteo Galleano Segretario generale Fnp Cuneo, Cristina Barbero Responsabile Patronato INAS Cuneo, Aurora Rosolia Responsabile Caf Cisl Cuneo e Damiana Olivero responsabile Ufficio Vertenze.