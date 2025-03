Continuano gli studi preliminari per la realizzazione del progetto "Fossano Sotterranea"

Dopo che il Comune di Fossano ha affidato l’incarico del progetto “Fossano Sotterranea”, fortemente e convintamente voluto dalla lista civica capitanata dall’Assessore Gianfranco Dogliani e il consigliere Matteo Blengino, all’associazione culturale ALL4U, la stessa ha iniziato nelle scorse settimane gli studi preliminari di ricerca ed esplorazione per un possibile recupero delle aree sotterranee della città

L’attività è stata resa possibile anche e soprattutto grazie all’aiuto del gruppo dei giovani fossanesi “Fusan da Fe’” che, coinvolti dall’Associazione, si sono dimostrati entusiasti e si sono resi da subito disponibili nel contribuire alla realizzazione del progetto. La Dott.ssa Monica Baudino, neo direttrice della biblioteca fossanese, e i suoi collaboratori, stanno dando un importante sostegno e contributo all’iniziativa: hanno infatti aiutato e guidato i ragazzi nello studio dell’archivio storico e nella ricerca di planimetrie e documenti inerenti la Fossano Sotterranea

Così si convogliano tutte le forze in un progetto che ha entusiasmato tutti e in cui tutti credono. Spiega l’associazione: “Siamo partiti dal Castello di Fossano, che rappresenta certamente l’origine dell’interesse ma è un interesse finalizzato ad un progetto più ampio di ricerca su tutta la città di Fossano. In data 28 febbraio abbiamo fatto un importante sopralluogo assieme ad alcuni ragazzi del gruppo Fusan da Fe’ dove abbiamo riaperto una botola che si trovava nella torre ovest del Castello, ad una profondità circa di 3 metri. La stessa era emersa dagli studi effettuati nelle settimane prima e collegava un tunnel che attraversa la Piazza del Castello per poi arrivare fino al Duomo in Via Roma

Inoltre, nella stessa giornata abbiamo aperto e riscoperto il bunker di Salita al Castello, lungo circa 25 metri, con doppio accesso e due diramazioni. Il prossimo passo ora sarà la riscoperta del bunker/rifugio antiaereo che si trova sotto i bastioni.” Dichiara il consigliere Blengino: “Ringrazio l’Associazione Culturale All4U e il gruppo Fusan Da Fe’ per l’impegno con cui stanno operando per la realizzazione di questo grande progetto per la città. Questa fase iniziale è sicuramente la più complicata e faticosa ma sono certo che nel lungo periodo si potrà ottenere un percorso turistico affascinante e misterioso, aperto ai cittadini e ai turisti. Un’importante attrazione per la città e una grande ricchezza per tutti noi.”