I grandi maestri dell'Impressionismo in mostra a Mondovì [FOTO]

Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarro. E poi ancora Jean-Baptiste Camille Corot, Paul Cézanne, Paul Signac e Marie Laurencin.

Questi sono solo alcuni dei grandi nomi che da domani sabato 15 marzo al 27 luglio porteranno i visitatori dell'ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì, in un viaggio attraverso l'arte e il colore.





È stata presentata in anteprima questo pomeriggio la mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità: Maestri della luce e del colore”, che raccoglie il testimone da quella dedicata alla pop art e ad Andy Warhol.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Be Local in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, presenta oltre settanta opere tra dipinti, incisioni, disegni, litografie, ceramiche e sculture, selezionate dal curatore Vincenzo Sanfo. Un’esposizione che racconta l’evoluzione della pittura attraverso la vibrazione del colore, esplorando come questa abbia sfidato le convenzioni, aperto nuove prospettive e dato il via alla modernità.





"Accogliamo con grande piacere questa nuova esposizione di livello internazionale - commentano il sindaco Luca Robaldo e l’assessora alla Cultura e al Turismo Francesca Botto -. Siamo sicuri che, come già accaduto con le mostre sul Barocco e su Andy Warhol, riuscirà ad attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo. Le precedenti esposizioni hanno superato i 18mila visitatori e crediamo che anche questa possa ottenere un grande successo. Ringraziamo Be Local per la qualità delle proposte e per il prezioso lavoro di raccordo con il territorio. Oltre a una scontistica riservata agli abitanti di Mondovì, si stanno creando sinergie con realtà culturali come Coop Culture, il Museo della Stampa e il Museo della Ceramica. È la dimostrazione di una città che cresce e investe nell’arte e nella cultura”.

“Incentrata sugli artisti che parteciparono alle mostre ufficiali dell'Impressionismo e ai loro comprimari, i quali hanno dato vita ad un nuovo modo di concepire l'arte - ha detto il curatore, Vincenzo Sanfo - la mostra intende portare a conoscenza del grande pubblico le ricerche e le sperimentazioni nate dalle rivoluzionarie novità che sconvolsero il mondo di fine ottocento in particolare in Francia ma non solo, aprendosi alla modernità attraverso l'uso della luce del colore. In quegli anni nacquero: l'elettricità, i primi voli aerostatici, la prima metropolitana, la grande indu-stria, i tram, i grandi collegamenti ferroviari e la maestosa Tour Eiffel capolavoro della nuova ingegneria eretta in occasione dell'esposizione universale del 1889. Sempre in quegli anni, compaiono per la prima volta la fotografia e il cinema obbligando gli artisti a trovare nuove forme di espressione staccandosi dalla rigida, e ormai obsoleta, visione dell'arte accademica.

In mostra ai potranno ammirare tutte le tecniche da utilizzate e sperimentate dagli artisti, dalla pittura ad olio al pastello, dal disegno alla ceramica, dalla scultura alle straordinarie ricerche grafiche di riproduzione, attraverso Cliché-Verre, acqueforti e litografie.

Una mostra completa e ricca di spunti per la riscoperta di un movimento, quello dell'Impressionismo, di cui vi é ancora molto da scoprire. Una mostra di grande interesse storico artistico in grado di diventare uno dei punti di forza del turismo culturale per la città di Mondovì e per il Piemonte”.

“Ringrazio per il coinvolgimento - ha commentato Mattia Germone presidente di AsCom Confcommercio Mondovì - come è stato detto dall’amministrazione servono sinergie. Stiamo lavorando per lavorare insieme, approfittando degli eventi che vengono in città e cercheremo anche di cambiare gli orari. A fine mese, inoltre, Belocal aprirà un negozio nel nostro centro storico. Noi cercheremo di portare i commercianti in mostra affinché la promuovano con chi arriva in città”.

Presente anche Marcello Cavallo, presidente dell’associazione Insieme che compie 25 anni e Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera Albese.





Stefano Gribaldo, presidente dell’associazione Be local: “Noi abbiamo creduto nell’amministrazione e l’amministrazione ha creduto in noi, così come i nostri partner. Grazie a queste sinergie siamo riusciti a portare mostre di grande livello come il Barocco e Caravaggio, Andy Warhol e ora gli Impressionisti”.



Fino al 27 luglio il percorso sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.30 alle 19.30. La mostra sarà poi arricchita da attività didattiche e laboratoriali per scuole e famiglie, oltre a una serie di agevolazioni tariffarie che prevedono sconti per i residenti di Mondovì. Per rendere l’esperienza ancora più accessibile, sarà disponibile un’audioguida gratuita, mentre l’ingresso sarà consentito anche agli animali domestici.

INFO E ORARI

Orario settimanale: da martedì a venerdì 15.00 - 19.00 (ultimo ingresso 18.30)

Orari weekend (sabato-domenica e festivi): 10.30 - 19.30 con orario continuato

TARIFFE

Open € 12,00

Intero € 10,00

Ridotto 1 € 8,00

(Over 65, Giornalisti iscritti all'ordine, Guide Turistiche abilitate, Forze dell'Or-dine, Docenti muniti di un documento che lo attesti, soci delle associazioni e enti convenzionati con l'Associazione Belocal)

Ridotto 2 € 6,00

(Gruppi composti da minimo 10 persone, ragazzi dai 6 ai 18 anni, e studenti universitari esibendo un documento che lo attesti e abbonati all'Abbonamento Musei Piemonte e possessori della Torini+ Piemonte Card - per i residenti della Città di Mondovì esclusi weekend e festivi)

Ridotto Scuole € 4,00

GRATUITO

Bambini da 0 a 5 anni, persone con disabilità non autosufficienti

VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI

A CURA DI COOPCULTURE

Scuole: € 80,00 per classe (fino a 25 studenti, esclusi gli accompagnatori).

Gruppi: € 120,00 per gruppo (massimo 25 partecipanti).

Email: mondoviculture@coopculture.it

Telefono: +39 011 19560449

Per ulteriori dettagli sugli orari di apertura e sulle modalità di pre-notazione, è possibile visitare il sito www.belocalpiemonte.it