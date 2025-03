Inaugurato a Villanova Mondovì il murales per la scuola, realizzato dall'artista Katia Delpiano

Un murales ricco di colori, bambini, animali e natura.

È stata inaugurata questa mattina, venerdì 14 marzo, l'opera "La scuola che vorrei", realizzata gratuitamente dall'artista vicese Katia Delpiano per le scuole elementari di Villanova Mondovì.

L'inaugurazione con l'intervento dei bambini e degli insegnanti, si è tenuta alla presenza del sindaco, Roberto Murizasco, del vice Riccardo Boasso, dell'assessore all'istruzione Chiara Maria Bongiovanni e del dirigente scolastico Antonio Marcante.

L’opera - che colora il corridoio e accoglie chi entra a scuola - è stata realizzata nell’ambito del laboratorio di arte.

"Un coinvolgente progetto didattico - spiegano dalla scuola - che, nei mesi di novembre e dicembre, ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze e quinte, guidati con passione e competenza dalla docente e artista Katia Delpiano. Un momento di grande emozione e orgoglio per tutta la comunità scolastica, che celebra la bellezza, la partecipazione e il potere educativo dell’arte".

Gli alunni hanno poi letto la poesia "La scuola che vorrei", consegnata in un quadretto all'artista:

Pennellate di sogni, speranza nei colori, la scuola che non c’era, ora esce dai suoi muri. Dalle menti dei bimbi, tante idee sono volate e tu, con mano esperta, le hai realizzate. Un castello incantato, animali e fiori colorati; ora li contempliamo, siamo tutti qui arrivati. Colori senza barriere, solo orizzonti e l'immaginazione galoppa sui monti. Nuvole e saette, con il sole e il cielo sereno; guarda bene: nel mare c’è anche Nemo. Grazie, cara Katia, per averci regalato uno sguardo del mondo più colorato. La scuola che vorremmo, ora è qui, davanti a noi: un quadro di speranza che non scorderemo mai".