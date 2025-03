L’Assessore regionale al Patrimonio Vignale in visita al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano

L’Assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale è stato in visita, questa mattina, al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, un luogo di grande importanza per la conservazione e il restauro del nostro patrimonio ferroviario. Questa visita non è stata solo un'opportunità per esplorare la storia del trasporto su rotaia, ma anche un momento per riflettere su come possiamo valorizzare i nostri territori attraverso questa affascinante eredità.

Il Museo di Savigliano rappresenta un punto di riferimento fondamentale, non solo per gli appassionati di treni, ma per tutti coloro che desiderano scoprire e apprezzare la storia e la cultura della nostra Regione. Un patrimonio, la cui valorizzazione, potrebbe essere estesa anche a strutture come Porta Milano e Stazione Dora a Torino, insieme a tratte storiche come la Torino-Ceres, Canavesana e Ceva-Ormea. La Regione sta, infatti, lavorando ad un progetto di recupero delle stazioni e delle tratte ferroviarie dismesse non solo nell’ottica di preservare la storia, ma anche di renderla fruibile e vitale.

" In un momento in cui la valorizzazione del patrimonio culturale e storico è più importante che mai, il Museo Ferroviario Piemontese si pone come un esempio virtuoso di come la storia possa diventare un motore di sviluppo per le comunità locali. Invitiamo tutti a visitare il museo e a scoprire le storie che i nostri treni e le nostre stazioni hanno da raccontare - dichiara l’Assessore Vignale – estendendo in futuro lo stesso concetto e progettualità per implementare la valorizzazione del patrimonio rotabile in tutto il Piemonte".