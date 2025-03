Sovversive 2025: risposte forti alle proposte della rassegna che vuol scardinare tabù

E’ stato un inizio emozionante e partecipato quello di Sovversive 2025 con lo spettacolo “Happy Mary” che ha visto Laura Magni in scena il 6 marzo al teatro Magda Olivero di Saluzzo, sold out come ormai è consuetudine per questa rassegna che piace nelle proposte, nell’obiettivo: quello di scandinare tabù, far emergere problematiche femminili, parlarne e che piace nel format: un cartellone in cui si intrecciano più linguaggi: teatro ironico, incontri con professioniste, laboratori, libri, quest’anno sul tema delle dipendenze, di diverse dipendenze: dall'alcol, al cibo, dal gioco all'amore.

"Una risposta forte anche quella ricevuta alla proposta di laboratorio sulle dipendenze affettive -aggiunge Annachiara Busso, organizzatrice e direttrice artistica della rassegna - tenuto dalla psicoterapeuta Stefania Mondino, che è iniziato lo scorso mercoledì e proseguirà con un gruppo di 16 partecipanti sino all’inizio aprile.

L’organizzazione si concentra adesso sulle due giornate di domenica 23 marzo e lunedì 24 Marzo. Nella giornata domenicale presso la scuola Apm di Saluzzo (via dell’Annunziata) una serie di incontri, laboratori e presentazioni di libri avvicineranno il pubblico sul tema focus di Sovversive 2025 "parlandone in maniera schietta, facendo riflessioni su quanto ognuno di noi possa essere toccato in maniera diretta o indiretta e di cosa si possa fare e a chi ci si può rivolgere.

Ecco un riassunto suddiviso per tematiche della giornata

I Laboratori

Dalle ore 9 alle 12.30 laboratorio di scrittura creativa autobiografica tenuto da Serena Covella dal titolo ValiAmo in cui, tramite stimoli poetici giochi e suggestioni, ci si dedicherà una mattina di introspezione priva di giudizio e ricca di gentilezza. Questo è l’unico appuntamento per cui serve prenotazione essendo a numero chiuso (wapp al 3519038507).

Dalle 14 alle 15.30 "Parole incrociate" un momento importante di confronto per famiglie/educatori/amici che hanno nella loro cerchia ragazzi affetti da disturbi dell’alimentazione. L’incontro, seguito dall'Officina di counseling nutrizionale di Bra e dall’Associazione A-fidati di Cuneo, ha l’intento di lavorare in maniera pratica sui metodi di comunicazione che possono risultare utili per restare in ascolto dei ragazzi. Utilizzare le giuste parole e il giusto silenzio per cercare di tenere una porta di comunicazione aperta con chi soffre.

GLI INCONTRI/CONFERENZE

Alle 11.30 le dott.sse Lara Perotti e Anna Maria Bernardi del Serd Ascl Cn1 racconteranno la situazione del nostro territorio con numeri, statistiche, racconti di esperienze in un incontro interattivo. In chiusura di giornata alle 17.30 i rappresentanti delle associazioni attive sul territorio racconteranno la propria realtà e forniranno i contatti a cui fare riferimento.

I LIBRI

Alle 10.30 Roberta Lippi, autrice di podcast e programmi tv, presenterà il suo libro sulle manipolazioni mentali LOVE BOMBING.

Alle 14.30 insieme alla psicoterapeuta Raffaella Gonella del servizio Serd Asl Cn1 si indagherà il libro "Azzardo", storia di una ludopatia scritto in maniera autobiografica da Alessandra Mureddu.

Alle 16 con Luna Pagnin di Spazio Lunare scopriremo con il suo testo "ABBUFFAMORE" il percorso di una ragazza che ha vissuto due disturbi alimentari riuscendo a guarire e diventare una divulgatrice con la seguitissima pagina Spazio Lunare.

Sarà lei la relatrice del laboratorio dedicato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni che si svolgerà Lunedì 24 marzo dalle 16 alle 18 presso Lo Spazio Giovani de IL QUARTIERE a Saluzzo. Partendo dal suo racconto e dalle parole che riescono a essere di supporto nei momenti di crisi, i ragazzi potranno costruire una loro personale cassetta degli attrezzi fatti di frasi e parole a cui attingere quando ne sentiranno la necessità (prenotazioni wapp su 351/9038507 max 40 ragazzi).

SOVVERSIVE, arrivato alla sua terza edizione per la direzione artistica della AcB eventi, è realizzato grazie a nove donne che sostengono il progetto rendendo gratuita ogni inziativa (Cinzia Aimone, Nadia Di Mauro, Nadia Ferrero, Luisa Frandino, Barbara Imbimbo, Maurizia Mana, Laura Mancardo, Federica Pescarmona, Monica Piacenza), è patrocinato dal Comune di Saluzzo e questi due appuntamenti vedono il patrocinio anche dell’Asl Cn 1.

La chiusura con un altro spettacolo già sold out: il 3 aprile alle 21 sarà sul palcoscenico del Magda Olivero, Luisa Borini con “Molto dolore per nulla”. Uno spettacolo assurdo e tragicomico in cui una donna ripercorre i suoi amori sino a quello con la A maiuscola, che si scopre però essere un rapporto distruttivo in cui entrambi si fanno del male, pur nel loro amore. E poi? e poi si deve rinascere, provare a stare senza e trovare un nuovo modo di essere. Vincitrice della edizione 2024 di In Box dal vivo. E' possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook e Instagram della rassegna (@sovversive)