Mag a Savigliano, Ciaburro (FdI): “Ben rappresenta lo spirito ed i valori della Granda”

“Quello di Mag a Savigliano, è un appuntamento al quale tengo molto e non solo per l’attenzione che da sempre nutro verso il mondo dell’agricoltura, a maggior ragione da quando faccio parte della Commissione Agricoltura alla Camera, ma perché questo evento rappresenta pienamente lo spirito, i valori, la capacità imprenditoriale della nostra bella e la laboriosa provincia Granda”.

È questo il messaggio che l’onorevole Monica Ciaburro ha voluto inviare agli organizzatori della fiera agricola di Savigliano, visto che non ha potuto partecipare perché impegnata - proprio come componente della Commissione Agricoltura, su invito del Ministro Francesco Lollobrigida - ad accogliere, nella sua prima visita in Italia dalla sua nomina, il Commissario UE per la pesca e gli Oceani Costas Kadis.

“Ciò nonostante - ha ribadito Ciaburro - intendo complimentarmi per una fiera che è in continua crescita, con un plauso al coordinatore dell’evento Andrea Coletti, presidente Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano e a tutta la sua squadra. Mi piace molto il “sottotitolo” che avete scelto per la manifestazione: The Farmer Fair, ossia La fiera del contadino. Contadino, una parola che ha un ampio significato per noi che siamo cresciuti nelle nostre vallate, tra i nostri monti, con una quotidianità attenta ai ritmi della natura”.

“E proprio in questo contesto - ha proseguito Ciaburro - ci tengo a condividere con voi alcune azioni sostenute dal Governo Meloni nel settore primario dell’agricoltura verso il quale l’attenzione è sempre molto alta. Un dato su tutti, ossia quello pubblicato dall’Istat sulla crescita dell’agricoltura italiana nel 2024: L’Italia si conferma al vertice tra i 27 Paesi dell’Unione Europea, registrando il più alto valore aggiunto agricolo, determinando un primato storico che testimonia l’impegno delle imprese e dei lavoratori del settore. Merito anche di una strategia del Governo che ha posto l’agricoltura al centro delle sue priorità fin dall’inizio del mandato, attraverso stanziamenti record, visione politica di sistema che possano valorizzare e rilanciare il comparto agroalimentare e le eccellenze italiane, delle quali ed è questo un vanto, molte sono piemontesi e cuneesi. La strada è dunque quella giusta e vi assicuro che il ministro Lollobrigida continuerà l’impegno per sostenere il settore e i suoi protagonisti. Molto è stato fatto ed altrettanto deve essere fatto ma di certo le sfide, con il sostegno dell’intero settore primario, non ci spaventano. Grazie anche per quanto riguarda il Piemonte ed il Cuneese di una “filiera operativa condivisa” che dal Governo Meloni arriva fino in Regione Piemonte, con l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni. Continueremo - sottolinea l’onorevole di Fratelli d’Italia - ad impegnarci per un’azione ancora più incisiva che possa tutelare i piccoli e medi agricoltori italiani e anche per completare quel cammino già iniziato per contare ancora e sempre di più in Europa, per far finalmente sentire la nostra voce, comprendere e dare risposta alle nostre esigenze. E proprio in Europa ci stiamo impegnando - all’interno di un piano che mira a riportare l’agricoltura al centro delle nostre azioni - affinché vi siano criteri diversi per la Pac, più vicine alle esigenze e al mondo agricolo. Senza dimenticare - conclude Ciaburro - l’importanza di una particolare attenzione alle sfide climatiche e alla sostenibilità, convinti da sempre che il mondo agricolo deve essere supportato sostenuto accompagnato, perché è uno dei pilastri fondamentali della nostra economia, del nostro paesaggio, della nostra cultura della nostra identità. Nonché, permettetemelo di dirlo come donna di montagna e sindaco del piccolo Comune di Argentera, della nostra vita”.