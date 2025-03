Anche la Peraria di Villafalletto al Gigante di Sestriere di Brignone e Shiffrin

A fine febbraio, da venerdì 22 a domenica 24, Sestriere è stata palcoscenico di una memorabile tappa della Coppa del Mondo di Sci femminile. Un week end reso indimenticabile dalla doppia vittoria di Federica Brignone nelle gare di Gigante e dal record di Mikaela Shiffrin che diventa l’atleta più titolata di sempre con i suoi 100 podi.

A rendere questo appuntamento sportivo ancora più unico, le strutture installate da PERARIA - azienda di Villafalletto.

L’azienda cuneese ha infatti realizzato le aree del parterre arrivo, della Tribuna e retro-tribuna dedicata all’area giornalisti, il palco fotografi, la struttura area vip, la sala stampa, l’area accrediti e il palco premiazione. L’avvio dei lavori è avvenuto nel mese di ottobre per il montaggio della struttura della tribuna, prima dell’inizio delle nevicate ed è stato completato nel mese di gennaio, con un impegno straordinario di uomini e mezzi che, come sempre, hanno portato a compimento un lavoro caratterizzato da precisione, professionalità, puntualità e sicurezza. Un allestimento in cui anche l’estetica è stata particolarmente curata e l’intera area è stata personalizzata con una grafica di grande impatto.

A testimonianza del pregio del lavoro svolto, le stesse strutture sono attualmente presenti e fanno da cornice anche agli Special Olympics Winter World Games 2025 – ospitati per la prima volta in Italia - che hanno preso il via l’8 marzo e si concluderanno il 16 c.m.

Un lavoro importante, quindi, ma anche un grande riconoscimento per la professionalità di PERARIA, azienda specializzata, che nel giro di pochi anni è riuscita a conquistare fama mondiale, grazie alla serietà del suo lavoro e all’altissima qualità dei materiali e delle lavorazioni impiegate per la realizzazione dei suoi manufatti. PERARIA è oramai garanzia di sicurezza, anche per strutture che vengono utilizzate in condizioni climatiche critiche, come durante le gare di sci.