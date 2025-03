L’Under 19 del Cuneo Volley si laurea campione territoriale Cuneo-Asti

Il Cuneo Volley si conferma protagonista nel campionato territoriale Cuneo-Asti Under 19, piazzando due squadre tra le prime tre della classifica finale. A trionfare è la Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che conquista con merito il titolo territoriale, mentre la Lab Travel Cuneo chiude al terzo posto.

Dopo una combattuta semifinale, che ha regalato anche un appassionante derby e ha visto prevalere la squadra guidata da Coach Barbiero e Tomatis, la finalissima per il titolo ha messo di fronte la squadra cuneese e Virtus Boves, che ha poi chiuso il campionato al secondo posto.

La finale si è disputata su due giornate, con gara di andata e ritorno, e ha visto la squadra biancoblù imporsi con un doppio 3-0, prima in trasferta a Boves e poi davanti al proprio pubblico al Pala ITIS, dove ha alzato la coppa e conquistato il titolo di campione territoriale accedendo così alla fase regionale.

Sulla prestazione messa in campo e sul prosieguo abbiamo chiesto un commento al Direttore tecnico del settore giovanile cuneese, nonché allenatore della Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, Mario Barbiero: «Un grande risultato per l'Under 19, che ha conquistato il titolo territoriale e ora si sta preparando per la fase regionale. È stato un lungo percorso, iniziato a ottobre e culminato a marzo, durante il quale la squadra si è distinta in ogni partita, rimanendo imbattuta. Con l'inizio della fase regionale, il livello di competizione si alzerà, richiedendo il massimo delle nostre capacità per potere dire la nostra e andare il più lontano possibile».

L’entusiasmo per la conquista del titolo territoriale e la consapevolezza del duro lavoro che li attende, queste sono le prime riflessioni di Fabrizio Marino, Capitano e palleggiatore della Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, dopo la vittoria: «Siamo molto contenti della vittoria del titolo territoriale. Siamo stati bravi in entrambe le gare a mantenere alta la concentrazione e a lasciare meno spazio possibile al gioco del Boves, che ha avuto una grande crescita nel corso del campionato. Queste due partite sono state molto importanti anche per lavorare sul mantenere l'attenzione durante tutta la partita, aspetto su cui dobbiamo continuare a lavorare sia per il campionato di Serie C sia per il prosieguo nel girone regionale. Ora dobbiamo lavorare sodo per prepararci a questa seconda fase, pensare partita per partita e dare il massimo, come faccio in allenamento».



Dopo la sconfitta in semifinale, l’Under 19 Lab Travel Cuneo ha disputato la finale per il terzo posto contro la Revolution Asti, giocata su due gare. Nel match di andata, al Pala ITIS, i ragazzi di Coach Tassone si sono imposti con un netto 3-0, mettendo una solida ipoteca sul podio.

Nel ritorno, disputato una settimana dopo ad Asti, i padroni di casa hanno vinto il primo set, ma la squadra biancoblù, con determinazione e concentrazione, ha ribaltato il match, vincendo 3-1 e conquistando il terzo gradino del podio con una prestazione di carattere.

L’allenatore dell’Under 19 Lab Travel Cuneo, Gianpiero Tassone, ha analizzato la stagione della sua squadra, facendo un bilancio positivo nonostante le difficoltà incontrate: «Abbiamo affrontato questo campionato con un gruppo giovane, volto principalmente a fare esperienza, e purtroppo siamo stati condizionati da alcuni infortuni nella parte centrale della stagione, che hanno portato il gruppo a essere in continua evoluzione e cambiamento. Nonostante ciò, siamo riusciti a raggiungere la finale per il terzo posto, giocando due ottime partite contro l'Asti e conquistando il gradino più basso del podio, ottenendo così un ottimo risultato. È stata un'esperienza molto positiva e di crescita per tutti, e ora alcuni di questi ragazzi si uniranno alla squadra che affronterà il campionato regionale».



Carlo Ballari, capitano dell’Under 19 Lab Travel Cuneo, ha espresso così le sue considerazioni al termine del campionato: «Siamo contenti di aver trovato la giusta stabilità nelle ultime due partite, le più importanti, dopo un anno trascorso tra alti e bassi. Alla fine di questo campionato rimane un po’ di amarezza per la finale mancata contro la prima squadra, ma portiamo con noi un bagaglio di esperienza prezioso per il nostro futuro».

Under 19

Finale 1°-2° Posto Andata

Virtus Boves - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

0-3 (10-25/14-25/15-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Arnaudo, Barberio, Bellanti, Bettahi, Colasanti, Drocco (L2), Girardi (L1), Giraudo F., Mapelli, Marino.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Finale 1°-2° Posto Ritorno

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Virtus Boves

3-0 (25-16/25-17/26-24)

Lab Travel Cuneo: Arnaudo, Barberio, Bellanti, Bertone, Bettahi, Colasanti, Drocco (L2), Girardi (L1), Giraudo F., Mapelli, Marino.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Finale 3°-4° Posto Andata

Lab Travel Cuneo - Revolution Asti

3-0 (25-17/25-23/25-12)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Ballari, Barale, Busi, Chiapella, Dobrev, Giraudo A., Grandis, Masoero, Massa (L1), Merola (L2).

I All.: Gianpiero Tassone

II All.: Andrea Testa

Finale 3°-4° Posto Ritorno

Revolution Asti - Lab Travel Cuneo

1-3 (25-23/23-25/17-25/23-25)

Lab Travel Cuneo: Baldi, Ballari, Barale, Busi, Chiapella, Dobrev, Giraudo A., Grandis, Masoero, Massa (L1).

All.: Gianpiero Tassone