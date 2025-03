Volley A2M. Cuneo ad Aversa per l'assalto al 4° posto. Poi saranno playoff, Pinali: "Non ci poniamo limiti" [VIDEO]

Non poteva esserci ultima di regular season più emozionante per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. La squadra piemontese è impegnata domenica pomeriggio, nel turno che si giocherà tutto in contemporanea alle ore 18, sul campo di Aversa.

Gara infuocata quella che si svolgerà al PalaJacazzi, e non solo per l'ambiente esterno che sarà senza ombra di dubbio caldissimo: la società ha messo in atto una promozione a prezzi bassissimi per cercare di riempire l'impianto campano e creare un'atmosfera sportivamente ostile a Sottile e compagni.

In palio, infatti, il quarto posto finale e la possibilità di giocare l'eventuale "bella" dei quarti di finale playoff in casa. Non cosa di poco conto in considerazione che l'incrocio potrebbe essere proprio tra le stesse Aversa e Cuneo e di mezzo c'è un lungo viaggio.

Ma quali sono gli scenari possibili dell'ultima giornata di Cuneo? Se la squadra di Matteo Battocchio vince da tre punti (3-0/3-1) il quarto posto è suo, se invece l'affermazione dovesse arrivare al tie break ad occupare la quarta piazza sarebbe comunque Aversa: a parità di punti (49), la formazione campana avrebbe una vittoria in più dei piemontesi (17-16).

C'è un'altra possibilità che potrebbe coinvolgere la MA Acqua S.Bernardo in caso di sconfitta senza punti ad Aversa: se Siena s'imponesse con il massimo scarto in casa di Reggio Emilia, oltreché cacciare all'inferno dell'A3 gli emiliani riuscirebbe anche ad agguantare la quinta piazza finale ai danni di Cuneo. Anche in questo caso il numero di vittorie arriderebbe ai toscani, 16 a 15. Se invece l'affermazione degli uomini di Graziosi sul campo emiliano dovesse essere al tie break Cuneo resterebbe quinta (46-45)

"Ci aspetta una gara importante contro una squadra forte e che gioca bene - analizza così la partita alla vigilia l'opposto Giulio Pinali -. Sarà difficile, loro spingeranno al massimo, ma noi andremo là per portare a casa la vittoria da tre punti. Un successo importante per il fattore campo, ma anche per la mentalità con la quale ci si arriverebbe ai playoff. Insomma, Aversa-Cuneo potrebbe essere una partita in grado di fare da traino a quelle successive".

La squadra in questo ultimo periodo sta facendo vedere davvero un gran bel gioco, con aspetti tecnici che s'incastrano laddove fino a qualche settimana fa s'inceppavano sovente. Ed una convinzione interiore sempre più forte. Pinali: "Sì, siamo in un buon momento. Costruito con intense settimane di lavoro, ed inoltre il fatto che io sia tornato titolare ha forse anche cambiato meccanismi di gioco dando una carica diversa alla squadra. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio"

Non si vede, ma c'è: l'arrivo del brasiliano Maciel è stato fondamentale per alzare la qualità degli allenamenti: "Daniel ci ha portato tanta carica ed entusiasmo - dice Pinali sul compagno - ma anche tecnicamente spinge molto in allenamento. Ci sta aiutando in tante situazioni, per esempio quando un giocatore in allenamento ha bisogno di rifiatare un po'"

E poi c'è un Giulio Pinali in più: "Sto cercando di godermela il più possibile, dando il massimo. Ringrazio la società ed il gruppo per quanto hanno fatto in mia assenza, è stato un grande lavoro. Ciò che abbiamo dovuto affrontare prima, ora ci sta aiutando".

Fin dove può sognare Cuneo in questi playoff per Pinali? "Non ci poniamo limiti, c'è entusiasmo e voglia di fare bene. Cercheremo di trasmetterlo a tutti".

LA VIDEOINTERVISTA A GIULIO PINALI QUI SOTTO: