Volley A3M. Via ai playoff, nei Quarti Savigliano ritrova Belluno: domenica prima sfida in Veneto

Dopo averlo affrontato nell’ultima giornata della regular season, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritrova il Belluno Volley anche nel primo turno dei playoff della Serie A3 Credem Banca. Saranno ancora i veneti, quindi, che, dopo aver chiuso al secondo posto nel Girone Bianco, testeranno le ambizioni dei piemontesi, settimi alla fine.

L’avversario. C’è un favorito d’obbligo della vigilia, ed è la squadra di coach Marzola, non solo per gara-1, ma per l’intera serie dei playoff contro quella di coach Bulleri. Già, perché i bellunesi hanno chiuso la stagione regolare con 39 punti, 17 in più di quelli ottenuti dai cuneesi, frutto di 13 vittorie e appena 5 sconfitte in 18 gare. Hanno mancato, inoltre, la prima posizione di un solo punto, quello perso al PalaSanGiorgio, benché, anche arrivando a pari punti con San Donà, sarebbero comunque stati secondi per il peggior quoziente set. Ancora una volta, però, al di là dei numeri, sono le prestazioni ad aver confermato la qualità del roster veneto, forse il più completo dell’intero raggruppamento. Anche a Cavallermaggiore, al netto della prova di alto livello dei “titolari” (su tutti, quella del giovane schiacciatore Schiro, autore di 18 punti), a fare impressione è stata la qualità dei subentrati. Basti pensare al ruolo di opposto, dove Mian ha confermato la potenza del suo braccio, con 16 realizzazioni complessive, ma quando è stato sostituito, Bisi non lo ha fatto rimpiangere, mettendo a terra 14 palloni, alcuni dei quali cruciali, e prendendosi la palma di MVP della domenica. Come se non bastasse, poi, in settimana è arrivata la ciliegina sulla torta, per lanciare l’assalto alla promozione in A2. La società ha regalato a coach Marzola, infatti, Alexander Berger, posto 4 austriaco reduce da un quadriennio in Polonia, che vanta anche cinque stagioni in Superlega, condite dalla vittoria di uno scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Scusate se è poco.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I piemontesi, però, sono in fiducia. Al netto delle ultime due sconfitte consecutive, le prestazioni contro San Donà e Belluno, ovvero le prime due della classe, hanno confermato che capitan Dutto e compagni possono davvero giocarsela con tutti. Lo conferma anche coach Michele Bulleri: “La partita del PalaSanGiorgio ci ha lasciato buone sensazioni, ma anche un po’ di amaro in bocca. Bisogna arrivare ai playoff con lo stesso spirito della scorsa settimana. Sono partite secche, in cui non c’è tempo per recuperare, perché la pressione è molto maggiore rispetto al campionato e se perdi terreno, non ha più modo di ricucire. Sappiamo che saranno almeno due gare toste, anche perché Belluno si è anche rinforzata, ma noi cercheremo di fare la nostra partita come sempre e di dimostrare ancora una volta di potercela giocare”.

I precedenti. Sono otto i precedenti tra le due squadre, che si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2021/22. Il bilancio pende a favore dei veneti, che hanno vinto 6 volte contro le 2 saviglianesi. Infine, un dato curioso: per la seconda stagione consecutiva, la squadra avversaria del Monge-Gerbaudo ai playoff sarà allenata da Marco Marzola. Lo scorso anno, fu Motta di Livenza, che si impose al primo turno.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Belluno Volley e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 marzo alla Spes Arena.