Georgia Mos contro gli stereotipi: "Donne dj? Siamo in minoranza, ma la musica non ha genere"

(Adnkronos) - Conduttrice, ballerina, performer completa e poliedrica. Giorgia Moschini, in arte Georgia Mos, è una dj e producer di fama internazionale. Il 2024 è stato un anno pieno di soddisfazioni professionali: Georgia è stata una delle prime donne a suonare allo Stadio Olimpico Grande Torino.

E, inoltre, è stata l’unica donna italiana a coprire il ruolo di giurata per il talent ‘Lady J’, pensato per supportare il ruolo della donna dj in un mondo musicale di stampo, quasi esclusivamente, maschile. “Sono felice di contribuire, insieme alle mie colleghe dj, in questo cambiamento. Ce la stiamo mettendo tutta, la situazione è migliorata. C’è meno minoranza, anche se è comunque considerato ancora un mondo maschile, ma ci arriveremo”, così Georgia Mos, senza freni, si è raccontata in un'intervista rilasciata all'Adnkronos.

Quanto conta l'aspetto estetico in questo lavoro?

“L’aspetto estetico, come in ogni mestiere, è importante. Ma deve esserci comunque il talento, la passione e la determinazione. Quel punto in più può giocare solo a tuo favore, ma a volte devi dimostrare il doppio per ottenere credibilità. Al contrario di quello che succede con gli uomini".

Qual è il consiglio che oggi senti di dare alle future dj che tanto avresti voluto ricevere quando eri agli esordi?

“Scopri se è davvero la tua passione, se è questo il mestiere che vuoi fare. Dopo, consiglio sempre di ascoltare tanta musica diversa, cercare di crearsi una propria personalità, un stile differente e unico. Avere pazienza, passione e dedizione”. E spiega: "Consiglio sempre di agire, non procrastinare come ho fatto io agli inizi".

Nella console, che ha centinai di tasti, quale pulsante preferisci premere di più?

“Adoro il momento in cui mixo due canzoni, dunque la parte dei medi, bassi e alti in cui cerchi di creare un’unione perfetta tra i due brani per non far percepire la differenza alla pista. E mi piacciono tanto gli effetti con cui posso giocare”.

Il complimento che ricevi più spesso?

"Apprezzo molto quando mi dicono 'mi hai fatto emozionare' o meglio ancora, 'mi hai fatto divertire'. Poter cambiare il mood e lo stato d'animo di una persona che viene a sentirmi è davvero gratificante".

Hai mai la paura di annoiare la gente che viene a sentirti?

"Fai il massimo affinché non accada. Chiaramente, davanti hai tante persone quindi è difficile accontentare tutti, ma si cerca sempre di dare il massimo e di far emozionare".

Il rito scaramantico prima di salire sul palco.

"Ho un corno portafortuna. E poi, io ringrazio sempre l'universo. Ogni giorno sono grata per quello che ho e per quello che faccio".

Qual è il tratto distintivo di un dj?

"La personalità sta nel tipo di sound e nel tipo di dj set che si propone. E soprattutto, dipende molto dal personaggio che si crea attorno alla figura dei dj. Negli ultimi 10-15 anni, il dj è diventato una star, basti pensare a David Guetta, che oggi è alla pari di un cantante".

Sei in macchina con altri quattro amici. Chi sceglie la musica?

"Quando sono con i miei amici, faccio sempre scegliere a loro, mi aiuta anche a scoprire nuova musica. Poi, chiaramente, sapendo che la dj sono io chiedono sempre a me di scegliere per loro e non mi lamento".

E Georgia che musica preferisce ascoltare?

"Ascolto tantissima Afro House. Quando invece voglio rilassarmi, adoro ascoltare musica blues".

Musica italiana?

"Sono molto fan di Mahmood e Annalisa. E mi piace la musica italiana anni 60-70, amo artisti come Patty Pravo e Gianni Morandi".

Georgia Mos è una giovane dj-producer e cantante italiana. A 6 anni inizia a studiare canto e danza nella sua città Sanremo, discipline che l’accompagneranno nel suo percorso artistico vincendo numerosi concorsi.

A 16 anni, notata dalla direzione artistica della sua città, conduce diversi eventi tra i quali ‘Casa Sanremo’, ‘La festa della Musica’ e ‘Sanremo Off’ al fianco di Massimo Proietto, Mauro Marino e Amedeo Goria. Vince il premio ‘Volti nuovi’ al Festival di Castrocaro condotto da Massimo Giletti su Rai Uno e arriva ottava nel concorso nazionale ‘Miss Mondo Italia’.

Nel 2010 e 2011, notata dal coreografo Franco Miseria, balla nel corpo di ballo del ‘Festival di Sanremo’ con Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez. Nel 2012/2013 viene scelta come testimonial per alcuni spot pubblicitari web e tv quali ‘Mini Cooper’, ‘Scarabeo’, ‘Mondadori’ e ‘Mediaset Premium’. Nel 2014 si trasferisce a Londra per studiare musica elettronica e djing. Si esibisce in alcuni tra i più importanti clubs come ‘Nikki Beach’ Miami, ‘1 Oak’ New York , ‘Vip room’ Cannes e ‘Privilege’ Ibiza.

Nel 2016 viene scelta dal programma televisivo italiano “Top dj” in onda su Italia Uno come unica concorrente donna. Inizia il suo tour in Europa e Asia (China, India, Nepal) in alcuni tra i più importanti clubs e viene premiata come ‘Best new comer dj of the year’ rientrando fino al 2021 nella classifica mondiale di Djane Mag delle Top 100 dj donne del mondo.

Pubblica diversi dischi in collaborazione con producers e artisti internazionali superando i 3 milioni di streaming su spotify e collabora con Radio M2o nel 2017 e Radio Zeta nel 2021 come inviata speciale durante il ‘Festival di Sanremo’.

Nel 2021 presenta su Twitch ‘Bibici show’ il nuovo format in diretta ogni domenica sulla piattaforma dedicata ai più giovani e viene scelta da Dj Mag Italia come conduttrice social intervistando i dj e produttori più influenti del panorama Europeo. Partecipa come giudice al programma ‘All together now’ in onda su Canale 5. Nel 2022 viene scelta dal cantante Jovanotti per produrre il suo remix ufficiale del brano ‘La Primavera’.

Ha sfilato più volte sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nel 2024 è stata una delle prime donne dj a suonare allo stadio di Torino. E’ stata inoltre l’unica donna italiana come giurata per il talent ‘Lady j’ il primo talent pensato per supportare le donne dj di domani. E’ appena uscito il suo nuovo singolo ‘Confetti’ e dopo un’estate all’insegna della musica live in Italia e in Europa l’artista si prepara al nuovo tour invernale che da Novembre la vedrà protagonista nei più prestigiosi club della Penisola e non solo.