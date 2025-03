Vanoni “Comunicazione aziendale sempre più strategica e tecnologica”

MILANO (ITALPRESS) - "La comunicazione è sempre più strategica, integrata, adattiva e tecnologica". Lo afferma Alessandro Vanoni, Brand & Communications Director di EY Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Al centro dell'intervista la terza edizione dell'indagine "Leader della comunicazione" realizzata da EY in collaborazione con SWG. La comunicazione è "strategica, perchè quasi il 90% dei responsabili vede la funzione acquisire un'importanza sempre più rilevante all'interno dell'azienda - ha spiegato Vanoni -, soprattutto per posizionarla e per gestire la reputazione. Integrata perchè lavora sempre di più e sempre meglio con le funzioni aziendali (e questo non è scontato). Adattiva perchè è in grado di cambiare i piani, di adattarli e di adattarsi al contesto esterno ed interno molto più velocemente rispetto a prima: il 90% degli intervistati ha dichiarato che cambia i piani in corso d'anno e non necessariamente una volta all'anno, ma anche anche una volta al mese o a livello trimestrale. Tecnologica perchè anche rispetto all'anno scorso aumenta la consapevolezza dell'intelligenza artificiale non più solo come opportunità, ma compagno di viaggio necessario per essere più efficienti, ma anche per iniziare a creare valore".Per Vanoni "la tecnologia influenza e innesca la trasformazione, anche nella comunicazione" che "è una delle discipline dove c'è maggiore possibilità e potenzialità di cambiamento e, in secondo luogo, è una di quelle aree dove la trasformazione sta avvenendo effettivamente. Quasi la metà del campione che abbiamo intervistato è addirittura entusiasta della possibilità dell'intelligenza artificiale rispetto alla comunicazione, soprattutto all'interno delle aziende medie e grandi", che "sono quelle che sono state in grado di dotarsi di funzione di comunicazione evolute che riescono a sfruttare il meglio della tecnologia e ovviamente anche il meglio delle risorse interne". Da questo punto di vista, spiega, "la fiducia è un tema molto importante: l'anno scorso vedevamo un grande interesse da parte dei responsabili, ma con un pò di attendismo: sì, è una tecnologia interessante, ma da capire. Nel giro di 12 mesi vediamo invece come le funzioni hanno implementato con grande forza e sono già riuscite ad efficientare una serie di iniziative, dalla capacità di usare l'IA nelle attività più quotidiane della comunicazione (comunicati stampa, rassegna stampa e brief) alle attività più creative".In EY "la funzione di brand marketing e comunicazione implementa con grande forza l'IA. Nell'ultimo anno ci siamo dedicati a una formazione molto forte nella materia, perchè è chiaro che non dobbiamo confondere quello che ci sembra accessibile con il modo giusto poi di utilizzarlo: l'IA è intuitiva, però poi ci deve essere un expertise per utilizzarla. Abbiamo lavorato molto sul riuscire a trovare delle aree di efficienza per fare in meno tempo le stesse attività, il che ci permette di investire per farne di più", ha sottolineato."E' chiaro che viviamo un momento in cui rimanere rilevanti sul mercato è un esercizio sempre più complesso. Veniamo da tempi dove il piano di comunicazione prima era quasi un trattato intoccabile e immutabile nel corso dell'anno: cambiarlo voleva dire aver fatto una cattiva pianificazione. Oggi abbiamo superato quella credenza, il piano di comunicazione è un esercizio di progetto, con annotazioni, cambiamenti e opportunità. E' inevitabile che, se vogliamo supportare le aziende nella trasformazione, dobbiamo essere i primi a trasformarci". Per questo "adattiamo la nostra strategia di comunicazione ai grandi temi che ci sono nella società: l'intelligenza artificiale, la tecnologia, la sostenibilità, il tema dell'energia". Una comunicazione integrata "è una comunicazione che in grado di ascoltare, di dialogare e poi di creare valore: è un tema sempre più presente" e "non va dato per scontato: veniamo da un mondo dove la comunicazione era nella torre d'avorio, aggiungeva del valore estetico o abbelliva delle cose. Chiaramente questo richiede uno scatto da parte dei professionisti della comunicazione". La reputazione "per noi è tutto, ma è fondamentale per ogni professionista che si occupa di queste tematiche". Per Vanoni, "in un mondo molto affollato, sapersi distinguere e comunicare bene fa la differenza. Una maggiore complessità sociale ed economica non vuol dire che la comunicazione debba essere più complicata", ma solo "più sofisticata". Questo vuol dire "usare tutti i metodi che vanno dalle competenze umane alle relazioni, fino all'intelligenza artificiale: solo così si aggiunge del valore, è un'opportunità che non si può perdere".- Foto Italpress - (ITALPRESS).