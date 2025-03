Cuneo: riparte “Modulazioni kids”, quattro concerti atelier per bambini da 0 a 6 anni alla scoperta della musica antica

Torna a Cuneo “Modulazioni kids”, la rassegna di quattro concerti/atelier per famiglie con bambini da 0 a 6 anni ideata da Maestro Società Cooperativa di Cuneo in collaborazione con InCantabimbi, gruppo di lavoro che riunisce musiciste ed educatrici promuovendo un percorso di scoperta basato sull’incontro tra musica, didattica, pedagogia e ricerca scientifica dedicata alla prima infanzia, con l’obiettivo dello sviluppo globale e della crescita gioiosa dei bambini attraverso l’ascolto e la pratica musicale.

Il progetto, che prenderà il via domenica 16 marzo alle 17 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) a Cuneo con “Un cavalier di Francia – Viaggiando a piccoli passi”, prevede altri tre appuntamenti in calendario domenica 6 aprile, 11 maggio e 21 settembre, tutti con inizio alle 17. Biglietti (4 euro) sul portale www.ticket.it: gli organizzatori invitano ad acquistare i tagliandi per bambini solo se accompagnati da almeno un adulto. “Modulazioni kids” è un progetto di Maestro Società Cooperativa ed è organizzato da Noau Officina Culturale in collaborazione con Rondò dei Talenti e con il sostegno di Città di Cuneo, MIC – Direzione Generale Spettacolo, Fondazione CRC e Fiori sulla Luna Onlus. Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti scrivere a info@modulazioni.net.

“Durante i concerti-atelier i bambini hanno l’opportunità di ascoltare differenti possibilità sonore e timbriche degli strumenti musicali, cantano con le musiciste ed i loro genitori, apprendendo diversi stili, generi e modi musicali – affermano i direttori artistici e ideatori della rassegna Alessandro Baudino e Paola Cialdella -. Attraverso la contestualizzazione narrativa, il bambino diventa protagonista dello spettacolo, contribuendo attivamente allo svolgimento dell’azione musicale. Il concerto diviene quindi un evento musicale dalla natura multiforme: da spettacolo teatrale, a performance, a momento didattico attraverso l’interazione e la condivisione creativa, dove la musica e il carattere musicale dell’opera rimane sempre in primo piano. Tutti i concerti sono ideati per offrire a adulti e bambini un’esperienza artistica da vivere insieme; pertanto, invitiamo a iscrivere i bambini solo se accompagnati da almeno una figura adulta”.

Domenica 16 marzo, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, è in programma “Un cavalier di Francia – Viaggiando a piccoli passi”. In groppa ad un destriero e in compagnia di un misterioso cavaliere, i bambini saranno trasportati in un avvincente viaggio attraverso le meraviglie della musica antica tra Italia e Francia. In una combinazione di giochi musicali interattivi, attività coinvolgenti e danze i giovani partecipanti avranno l’opportunità di imparare e divertirsi insieme. Ingresso 4 euro

Domenica 6 aprile, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, si svolgerà “Vivaldi Biberon – Le mie prime Quattro Stagioni”. Nato dalla collaborazione con Modulazioni, Vivaldi Biberon si propone di esplorare e prendere spunto da “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. In questo concerto, i piccoli spettatori saranno guidati attraverso le quattro stagioni tra le note del celebre compositore e avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica di ciascuna stagione. Dalla gioia primaverile alla tranquillità estiva, dall’energia dell’autunno alla magia dell’inverno, ogni stagione sarà vissuta attraverso il canto, giochi ritmici e movimenti. I bambini e i loro genitori saranno incoraggiati a partecipare attivamente e invitati a esprimere le loro sensazioni attraverso la musica. Ingresso 4 euro.

Domenica 11 maggio, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, si terrà “Suite Biberon – Antico Bestiario Danzante”. Il bestiario danzante trova ispirazione dall’iconografica dei codici medievali e rinascimentali trasposti in immagini accessibili e riconoscibili, da cui si traggono posture, suoni e movimenti che divengono giochi ritmici e melodici, canti, danze. Il concerto laboratorio vuole essere un viaggio letterario e musicale per piccolissimi, nel quale il pubblico è coinvolto e invitato a partecipare con attività di ascolto, movimento, canto, intonazione di pattern melodici e ritmici. Ingresso 4 euro.

Domenica 21 settembre, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, avrà luogo “Vértigo Biberon – La Spagna a tempo di musica”. Nuova commissione da parte del Festival Modulazioni, questo spettacolo è stato concepito appositamente per la nuova edizione di “Modulazioni Kids” per immergersi nell’affascinante mondo della musica antica spagnola. Danze frenetiche e ritmi concitati saranno intervallati da melodie famose che ricordano i caldi tramonti in riva al mare, dove la musica trasporterà i bimbi e i genitori in una storia affascinante ricca di colori e divertimento. Ingresso 4 euro.