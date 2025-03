Oggi un nuovo episodio di Made in cuneese: la casa spiegata

Made in cuneese: la casa spiegata questa settimana spiega quanto sia importante in fase di progettazione o ristrutturazione affidarsi ad un arredatore.

L’argomento della sesta puntata vuole sensibilizzare tutti i lettori che dovranno acquistare casa sull’importanza dell’arredamento già in fase di progettazione.

Grazie all’intervento di Luca Serra cotitolare della MEMO LIVING e di Martino Matteo titolare dell’IMMOBILIARE CUNEESE l’obiettivo della puntata sarà quello di cambiare le abitudini che tutti noi generalmente abbiamo in materia di arredamento.

Valutare insieme ad un arredatore la distribuzione degli spazi interni prima degli interventi edilizi porta ad una migliore sinergia tra tutti i professionisti e soprattutto rende fruibili gli stessi ambienti nel miglior modo possibile con notevoli vantaggi pratici ed economici.

Il Team di Made in Cuneese rimane a completa vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e valutare insieme la migliore soluzione per il vostro immobile.

Contattateci e metteteci alla prova!