Salta l'Illuminata (estiva) 2025: i Cuneesi, divisi nelle opinioni, tracciano un bilancio delle nove edizioni di evento [VIDEO]

Si è diffusa a macchia d’olio la notizia – lanciata in prima istanza dal nostro giornale – che l’edizione del decennale dell’Illuminata, lo spettacolo di luci e musica che in estate occupa via Roma e piazza Galimberti a Cuneo, non si terrà.

Un evento sempre particolarmente partecipato ma che sin dalle prime edizioni non ha mancato di spezzare l’opinione pubblica dei Cuneesi in due: c’è chi proprio non lo sopportava, ritenendolo culturalmente distante dal territorio, e chi invece plaudeva alla presenza in città di un evento di tale richiamo.

A poche ore dalla pubblicazione della notizia di cui sopra, abbiamo chiesto ad alcuni cuneesi di commentarla. Servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: