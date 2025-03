All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la terza edizione di "Se la Langa è Così"

Sabato 22 marzo 2025 l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospita la terza edizione di "Se la Langa è Così", un appuntamento che mette a confronto le nuove generazioni e i protagonisti della viticoltura di Langhe, Roero e Monferrato.

L’evento, organizzato dall’UNISG con il supporto di Slow Wine, Banca del Vino e Albergo dell’Agenzia, nasce con l’obiettivo di creare un dialogo aperto tra giovani appassionati e produttori storici, offrendo un’occasione di degustazione e riflessione sulle sfide e sulle opportunità del mondo del vino.

Un’esperienza tra gusto e cultura

"Se la Langa è Così" non è solo un viaggio sensoriale tra le eccellenze vinicole del territorio – dal Barolo al Barbaresco, dal Dolcetto al Nebbiolo all’Alta Langa – ma un momento di confronto sulle radici culturali e sulle prospettive del settore, con particolare attenzione a temi attuali come il consumo consapevole di alcol e l’impatto della viticoltura sulla salute e sull’ambiente.

Le cantine partecipanti

L’evento ospiterà oltre 80 produttori di riferimento per il panorama enologico delle colline del basso Piemonte. Un’occasione unica per esplorare le diverse espressioni del territorio, conoscere i vignaioli e scoprire i racconti che si celano dietro ogni etichetta.

L’elenco completo delle cantine è disponibile sul sito ufficiale.

La giornata prende il via in mattinata alle 10.00 con un convegno riservato ai rappresentanti delle aziende vitivinicole, dedicato al rapporto tra vino e salute.

In questa sede esperti del settore medico e della nutrizione interverranno esponendo i recenti studi sugli effetti del vino sulla salute, mentre alcuni ricercatori UNISG presenteranno le nuove tendenze legate ai consumi e ricerche rispetto la percezione dei consumatori verso nuove tipologie di prodotto come i vini dealcolati e i proxy wines. Interverranno inoltre Paolo Tibaldi, Giancarlo Gariglio e Carlo Petrini.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà l’ormai collaudata formula degli incontri e delle degustazioni con tavolate che, a rotazione, vedranno al tavolo i giovani e i vari produttori dialogare tra loro.

Quest’anno Se la Langa è così si avvale del prezioso sostegno della Banca d’Alba. Grazie a questo contributo, oltre all’evento, sarà possibile realizzare una pubblicazione che racchiude la parte narrativa, documentaria e storica di questo progetto fortemente voluto dall’UNISG e da Carlo Petrini.

Un'opportunità da non perdere

"Se la Langa è Così" rappresenta un momento di scambio tra generazioni, un laboratorio di idee e di esperienze che pone al centro il vino come strumento di conoscenza e di relazione.