Tante conferme e qualche novità per la quarta edizione di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Torna anche nell’estate 2025 Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, il calendario di salite in bicicletta verso colli e arrivi in quota nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto, in provincia di Cuneo, con strade chiuse al traffico dei veicoli a motore. La formula è quella ormai consolidata che prevede tre giornate singole e una “sei giorni” consecutivi, in relazione con un analogo evento francese, per affrontare salite rese celebri dalle imprese dei professionisti. Tra giugno e settembre, gli appassionati di bicicletta, tradizionale o elettrica, potranno cimentarsi scalando il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello, il Pian del Re, il Colle di Sampeyre, la salita verso Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte e quella breve ma intensa salita verso Montemale di Cuneo. La partecipazione è gratuita e tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti in ciascuna giornata riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta.

L’appuntamento di sei giorni, che si propone come un’ideale formula per un pacchetto-vacanza sportiva dedicato agli amanti del ciclismo, è in calendario da venerdì 4 a giovedì 10 luglio. In questi giorni sarà possibile affrontare tutti gli arrivi in sequenza, uno al giorno: si parte venerdì 4 luglio dal Colle dell’Agnello in valle Varaita, con incontro alla sommità con i partecipanti alla tappa dell’analoga manifestazione cicloturistica francese Tournée des Grands Cols, e si prosegue sabato 5 luglio con la salita a Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte in valle Infernotto. Dopo una pausa prevista per la giornata di domenica 6 luglio, si continua lunedì 7 luglio il Pian del Re in valle Po, martedì 8 luglio al Colle di Sampeyre dalle valli Maira e Varaita e mercoledì 9 luglio a Montemale di Cuneo dalle valle Grana, in orario preserale. Il gran finale è in programma giovedì 10 luglio al Colle Fauniera, che si potrà risalire in contemporanea dalle valli Stura, Grana e Maira.

Le tre giornate singole, riservate ciascuna ad uno dei tre principali arrivi del circuito, sono in programma sabato 21 giugno al Pian del Re in valle Po, sabato 30 agosto al Colle Fauniera con possibilità di salire dalle valli Stura, Grana e Maira e domenica 7 settembre al Colle dell’Agnello in valle Varaita, quando si terrà nuovamente un incontro transfrontaliero di sommità con i cicloturisti francesi che risaliranno l’altro versante del valico.

L’impianto della manifestazione è sostanzialmente confermato rispetto a quello degli scorsi anni, ma una significativa novità della quarta edizione è rappresentata dallo spostamento della data singola del colle Fauniera, che scivola da metà giugno a fine agosto per andare a collocarsi in una data più indicata per risalire l’importante valico senza il rischio di trovare ancora sul tracciato accumuli di neve. Anche la salita a Montemale di Cuneo, in programma il 9 luglio, presenta la novità del nuovo orario, una collocazione preserale che ne esalta le caratteristiche e rappresenta un’ideale preparazione per la salita al Fauniera del giorno successivo. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito www.scalateleggendarie.it .

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso giunge alla sua quarta edizione dopo aver visto la partecipazione di circa 10.000 appassionati ciclisti nel corso delle prime tre. L’evento è organizzato da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Anche nell’edizione di quest’anno viene promosso insieme all’analoga proposta francese chiamata Tournée des Grand Cols, che si svolge da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio, con salite al Col du Galibier (30 giugno), al Col du Granon (1° luglio), al Col de l’Échelle (2 luglio), al Col d’Izoard (3 luglio) e al Colle dell’Agnello (4 luglio) creando in questo modo un interessante prodotto turistico transfrontaliero dedicato agli appassionati della bicicletta.