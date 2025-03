Manta Futura critica l'amministrazione: "Sindaco e giunta assenti alla commemorazione dell'80°anniversario dell'eccidio fascista di Valmala"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera, firmata da Gian Luca Arnolfo, consigliere comunale di Manta del gruppo “Manta FUTURA”, nel quale viene "stigmatizzata la mancata partecipazione dell'amministrazione comunale alla commemorazione dell'80°anniversario dell'eccidio fascista di Valmala."

Il gruppo “Manta FUTURA” stigmatizza la mancata partecipazione della Amministrazione di Manta alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio fascista di Valmala.

Domenica 9 marzo eravamo in molti sul piazzale del Santuario a ricordare e commemorare i giovani Partigiani che nell’ inverno del 1945 offrirono la loro vita per la nostra libertà e per costruire l’Italia democratica che da allora conosciamo. Erano presenti anche tanti amministratori locali che, indossando la fascia tricolore, hanno portato la solidarietà e la vicinanza delle Comunità del nostro Territorio: ma Manta non c’era.

Un fatto grave: perché noi crediamo che essere presenti a queste celebrazioni sia ancora e sempre un dovere della Memoria, perchè quest’anno era una ricorrenza particolare (ottanta anni), perché da sempre vi è un legame forte tra la Comunità mantese e la località di Valmala, perché anche la nostra cittadina diede il suo tributo di sangue alla barbaria nazi-fascista.

Siano sicuri che si sia trattato di una dimenticanza e non di una scelta consapevole; oppure che i molti impegni richiesti a chi amministra abbiano impedito la presenza del Sindaco e di altri esponenti della Giunta.

Tuttavia, anche i consiglieri comunali avrebbero potuto ben rappresentare la nostra Comunità, anche quelli di minoranza se non ci fosse stato nessuno disponibile tra le file della maggioranza.

Sarebbe stato sufficiente chiedere, sarebbe stato necessario pensarci.