Calcio femminile: Freedom FC Women a caccia di conferme sul campo del Cesena

Scontro diretto a metà classifica. Reduce da tre risultati utili consecutivi, la Freedom FC Women prova a continuare la striscia positiva ed a confermare le ottime impressioni dell'ultimo periodo, a livello di tenuta e di prestazioni: le biancoblu faranno visita (domenica 16 marzo all 14.30) al Cesena nella ventiduesima giornata di Serie B. Impegno ostico, contro una formazione dimostratasi in salute e con tante frecce al proprio arco, in grado soprattutto fra le mura amiche di Martorano di fare la differenza, con 23 punti ottenuti sui 29 totali.

Le biancoblu, però, al netto di un'infermeria ancora da svuotare, arriva all'impegno con fiducia e consapevole delle proprie capacità, soprattutto dopo le ultime uscite: “Con il Lumezzane avevo chiesto alle ragazze una partita di cuore: mi hanno preso alla lettera, giocando con carattere e tanta anima, mostrando anche un bel calcio, creando tante occasioni. - così mister Mauro Ardizzone - Siamo quindi usciti rinforzati: ora affrontiamo il Cesena, squadra forte con giocatrici giovani provenienti da Primavere importanti in Italia: stanno facendo ottimi risultati e tanti gol. Ragazze brave e competitive, guidate da un mister che conosce bene la categoria: noi però ci siamo preparati al meglio e siamo pronti”.

L'AVVERSARIA – Il Cesena, come la Freedom FC, ha totalizzato finora 29 punti, frutto in questo caso di 9 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi. Nell'ultima gara disputata, lo scorso 2 marzo, la compagine di mister Alain Conti, confermato in panchina dopo il quarto posto della scorsa stagione, ha fermato sull'1-1 la corazzata Parma, prima del rinvio del match in programma domenica 9 con la Vis Mediterranea. Nella rosa bianconera, troviamo tante giocatrici di spessore per la categoria, come i difensori Elena Casadei (capitana) e Chiara Groff, le centrocampiste Lora Petrova e Karen Mak, le attaccanti Sofieke Jansen e Greta Di Luzio, capocannoniere di squadra con 10 gol all'attivo, insieme a diverse giovani di talento. Nella gara di andata al “Paschiero”, si imposero le cuneesi con il punteggio di 3-1: decisero l'incontro le reti di Pasquali, Testa, Zanni e Semanova.

Cesena-Freedom FC Women si disputerà domenica 16 marzo (ore 14.30) presso l'impianto sportivo “Martorano” a Martorano di Cesena. Dirigerà l'incontro il sig. Manuel Marchetti della sezione di L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Federico Amelii e Matteo D'Orazio di Teramo.



Sarà possibile seguire il match su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .



SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA (Domenica 16 marzo ore 14.30)

Lumezzane-Parma (sabato 15 marzo ore 15)

Ternana-Genoa (ore 12)

Bologna-Vis Mediterranea

Brescia-Arezzo

Cesena-Freedom FC Women

H&D Chievo-San Marino Academy

Pavia Academy-Hellas Verona

Res Women-Orobica Calcio Bergamo

CLASSIFICA

Ternana 54, Parma 52, Genoa 47, Bologna 42, Lumezzane 38, Chievo 32, Arezzo 31, Cesena 29, Brescia 29, Freedom FC Women 29, Res Women 25, Hellas Verona 22, Orobica Calcio Bergamo 20, San Marino Academy 17, Pavia Academy 13, Vis Mediterranea 2