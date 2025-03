Amore: non aspettare domani, vivi l’oggi!

Non lasciare che il domani ti rubi ciò che ti spetta di diritto: l'amore. La vita è adesso, ogni giorno è un'opportunità unica per aprire il cuore e vivere emozioni autentiche, un'occasione per incontrare qualcuno che può cambiare la tua vita.

Vivi il presente, non lasciare che il tempo ti sfugga. L'agenzia per single ANNA E ANNA può guidarti, (in questo mondo dispersivo e fatto di cose frivole), verso la persona giusta che ti accompagni TUTTA LA VITA.

Provaci!!! Chiamaci senza impegno, ti ascolteremo!

Il numero è il 340 3848047 e il sito è il seguente: www.annaeanna.net

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 37 anni

37 anni, single, con un carattere solare e una mentalità aperta. Gli piace cercare il meglio in ogni situazione. Adora viaggiare, leggere, andare al cinema e praticare sport all'aria aperta. Cerca una donna che condivida questi valori, che ami ridere, parlare di tutto e che sia pronta a costruire qualcosa di speciale. Se sei una persona genuina, indipendente, motivata, chiama al 340 3848047!

Lui, single, 47 anni

Sono un ingegnere di 47 anni, lavoro come ingegnere per i Vigili del Fuoco, e nel tempo libero vado in motocicletta e viaggio, perché la vita è troppo breve per non scoprire nuovi posti, sono divorziato, senza figli, e vivo solo… ma non mi dispiacerebbe avere una compagna con cui condividere risate, viaggi e magari anche qualche avventura, sono stanco di incontrare donne depresse e tristi: cerco una compagnia carina, intelligente, ma soprattutto con voglia di prendere la vita con un po' di leggerezza, chiamami al 3403848047!

Lui, single, 56 anni

Sono un signore di 56 anni, colto, distinto e con una passione per i gioielli preziosi, che commercio. Colleziono anche auto d'epoca, perché come le belle relazioni, anche le belle macchine hanno bisogno di tempo e cura, amo giocare a golf (ma tranquilla, non ti costringerò a imparare) e, se ti piace un po' di eleganza e tranquillità, potremmo essere una buona coppia! Sono vedovo, senza figli, e con una posizione sociale che mi permette di godermi la vita in modo sereno. Ora, però, mi manca una signora semplice, tranquilla, e pronta a condividere una vita insieme. Chiamami al 3403848047!

Lui, single, 64 anni

Sono un uomo di 64 anni con un fisico asciutto, capelli brizzolati, occhi celesti, ero un direttore di filiale di banca ora in pensione e, sì, facoltoso, amo la vita, il ballo liscio e il tango, ora che sono in pensione, ho un po' di tempo da dedicare a una donna speciale: la cerco semplice, carina, che non sia solo la mia compagna di ballo, ma che possa diventare quella giusta per il resto della vita. Se pensi di poter essere quella che mi farà girare, sia sulla pista da ballo che nella vita, chiamami al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 35 anni

Sono una 35enne semplice e solare. Lavoro con passione alle Poste Italiane, ma non è solo lì che mi destreggio: aiuto anche i miei genitori nell'azienda agricola di famiglia, sogno di incontrare l'uomo giusto: qualcuno con cui dividere la vita, tra risate e buon cibo. L'età non conta, l'importante è che tu sia simpatico, affettuoso, se pensi di poter essere l'uomo della mia vita, chiama al 340 3848047!

Lei, single, 46 anni

Sono una 46enne dottoressa pediatra. Molto attraente (o almeno così dicono), bionda con occhi blu, e un mix perfetto di femminilità ed eleganza... ma niente panico, nella vita mi piace la semplicità! Cosa cerco? Un uomo affidabile, serio e con una grande voglia di condividere la vita , non importa se sei più maturo, l'importante è che tu sia italiano, se ti riconosci in queste parole, se sei pronto a cucinare insieme ea passeggiare mano nella mano, scrivimi o chiama al 340 3848047!

Lei, single, 54 anni

Sono una piemontese di 54 anni, apicoltrice di professione e produttrice di deliziosi derivati dal miele (se ti piacciono le cose dolci, sono la donna giusta!). Sono bruna, con occhi verdi e un fisico snello, ma soprattutto, dicono, sono simpatica e sempre sorridente. Cosa cerco? Un uomo buono, onesto, lavoratore… e che non abbia troppi grilli per la testa! Non importa l'età, l'importante è che sappia apprezzare la vita semplice, e non sia troppo attaccato al cellulare, se sei una persona seria, chiamami direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 63 anni

Sono una signora di 63 anni con un sorriso che potrebbe illuminare anche le giornate più grigie. Ho un aspetto curato, automunita e casalinga per scelta. Mi piace la buona compagnia, il buon cibo e fare lunghe passeggiate. Quello che mi manca? Un signore semplice e onesto, non importa l'età, ma che non mi prenda in giro. Voglio qualcuno che mi voglia davvero bene e con cui, e finalmente, essere serena e in buona compagnia. Chiama al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.