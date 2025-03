Compleanno + trent’anni di “Buon Compleanno Elvis” per Luciano Ligabue: il racconto di una festa memorabile

Data scelta non a caso quella del 13 marzo, ma chi conosce Luciano Ligabue sa che con lui le date ed i numeri hanno spesso un significato tutt’altro che casuale. Così, nel giorno del suo 65esimo compleanno, presso l’Apollo Club di Milano, il rocker di Correggio ha voluto festeggiare i 30 anni del suo album più leggendario: “Buon Compleanno Elvis”.

Una conferenza stampa riservata, introdotta e moderata da Riccardo Vitanza, seguita da uno showcase esclusivo per gli iscritti al fan club. Luciano Ligabue ha presentato “BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025”, opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per i 30 anni dell’album su etichetta Warner Music Italia: Naked + Tales.

Oltre 6 ore di musica riarrangiata, 7 imperdibili dischi realizzati: Standard Edition e Deluxe Box in cd, New Mix Doppio LP GOLD, New Mix Doppio LP RED Limited & Signed Edition e Naked Doppio LP in fisico dal 18 aprile, Super Deluxe Box in fisico dal 25 aprile, Demos & Rarities Doppio LP in uscita prossimamente.

Un album: sguardo e racconto

“Un album è sempre una fotografia dell’anima, di un momento, o almeno i miei li vedo così - ha detto Luciano Ligabue - Ogni volta che esce un album, ecco: in quel momento io vedo il mondo così! Il mondo è sempre una rappresentazione che ognuno di noi ha del mondo, non abbiamo modo di sapere com’è esattamente nella sua interezza, nella sua complessità. Rivedere quella visione del mondo del ‘95 mi ha mosso ancora tanto affetto, tanta tenerezza, perché poi io a questo album devo tantissimo.”

Un anno, il 1995, che è stato un punto di svolta per Ligabue, dopo un periodo artistico molto difficile, senza più una band e senza nemmeno più un manager al suo fianco, con tante domande sulla musica, rispetto a cosa potesse rappresentare e soprattutto a se, in fondo, ne valesse davvero la pena. Proprio per questo l’anno della conferma, del prendere atto di quella che lui definisce “ossessione” nei confronti della musica, in lui ancora incredibilmente intatta.

“L’ultimo brano del cd, Leggero, parla infatti proprio di questa mia ossessione - ha raccontato - non caso termino dicendo ‘Leggero, nel vestito migliore, sulla testa un po’ di sole ed in bocca una canzone’. Ma anche il mio scrivere in questo 13 marzo sui social ’C’è ancora bumba per noi’, si rifà proprio a questa ossessione.

Il 1995 è stato un momento molto particolare della mia vita. Partito per un viaggio negli Stati Uniti, sono poi tornato con una trentina di canzoni, senza tra l’altro aspettarmi assolutamente il successo che ha avuto Certe notti. Per questo album, ho voluto omaggiare Elvis, la figura probabilmente più popolare dal punto di vista musicale del secolo scorso. Non sono filo americano e non lo sono mai stato, ho sempre raccontato che le mie passioni musicali, anche letterarie e cinematografiche, arrivano dall’America, ma con gli artisti che hanno raccontato gli americani. Io ho scelto Elvis perché la figura più popolare del secolo scorso. Un artista che con il movimento del bacino ha abbattuto muri sociali e politici, che ha cambiato la storia della musica e che poi è diventato la parodia di se stesso a Las Vegas. Alla fine muore di troppi farmaci, calorie, di troppa solitudine e di troppa noia. Muore sulla tazza del cesso perché il re non era più nella condizione di evacuare fisicamente: una grandissima metafora del sogno americano”.

Dell’album ‘Certe notti’ e ‘Leggero’ ma anche le conosciutissime ‘Viva’, ‘Quella che non sei’, ‘Vivo, morto o X’, e le più di nicchia ma altrettanto bellissime ‘La forza della banda’ e ‘Seduto in riva al fosso’, quest’ultime cantante per l’occasione in versione acustica, durante l’emozionante showcase al termine della conferenza stampa. Ad essere cantata in una versione tutta nuova anche “Il cielo è vuoto o il cielo è pieno”. Un sound davvero particolare, nuovo ed emozionante, che non deturpa però l’originale versione.

1995-2025: trent'anni di emozioni

Inevitabilmente, anche per essere il giorno del compleanno, si è guardato alla carriera artistica ed agli anni passati. Luciano Ligabue va indietro nel tempo, ripercorre i momenti, ma lo fa senza nostalgia o, comunque, con la consapevolezza che è nell’avanti il percorso, che “i sogni sono prima di tutto possibilità che ci diamo”. Questo suo nuovo progetto ne è senza dubbio la prova.

Dal 18 aprile uscirà così “Buon Compleanno Elvis 1995-2025”, opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia: Naked + Tales (un’edizione spogliata del disco con le versioni riviste in chiave intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia, di Luciano Ligabue), New Mix (nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative) e Nei teatri ’24 (8 tracce di “Buon Compleanno Elvis” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”). Immancabile la versione Remastered 2025 dell’album originale.

Il 18 aprile usciranno le prime versioni fisiche.

In cd: “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Standard Edition 3CD) ” (Disc 1: New mix | Disc 2: Demos & Rarities | DISC 3: Naked ) e “ Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Deluxe Box 6 CD) ” (DISC 1 + DISC 2 Remastered 2025 + New mix | DISC 3 + DISC 4: Naked + Tales | DISC 5: Demos & Rarities | DISC 6: Nei teatri ‘24 ).

” (Disc 1: | Disc 2: | DISC 3: ) e “ ” (DISC 1 + DISC 2 + | DISC 3 + DISC 4: | DISC 5: | DISC 6: ). In vinile: “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP GOLD), “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP RED Limited & Signed Edition) e “Buon Compleanno Elvis (Naked)” (doppio LP).

Dal 25 aprile sarà invece disponibile “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Super Deluxe Box)”, un’opera omnia contenente i 6 dischi già presenti nel Deluxe Box a cui si aggiunge un settimo disco, Live ‘95 (8 brani live tratti del tour del 1995), il doppio LP Gold “Buon Compleanno Elvis (New Mix)”, il 7” di “Certe notti”, il Booklet con foto inedite, il poster, il pass laminato, i biglietti e il tour book originale 1995, 3 plettri, 2 patch e gli occhiali “Elvis”.

Infine, ci sarà un ottavo disco esclusivo che verrà annunciato nei prossimi mesi e spedito nel mese di settembre. Prossimamente uscirà anche “Buon Compleanno Elvis (Demos & Rarities)” (doppio LP) e nuovi formati verranno annunciati nelle prossime settimane.

Ancora musica, voglia di sentire e di comunicare

“Ho chiamato stamattina l’ufficio anagrafe e ho detto: ‘C’è un errore, scusate, controllate meglio’ - ha scherzato Ligabue sui 65 anni compiuti - Non tanto per l’aspetto esteriore, ma per quello che riguarda l’aspetto interiore: non mi riconosco il quel numero! Per quanto riguarda il fare musica oggi, invece, non cambia un aspetto, che è l’aspetto cui su potete contare fino a quando andrò avanti: per me fare musica vuol dire trovarmi con una band, prima o poi, in uno studio, a fare delle prove perché abbiamo un tour da portare avanti dei concerti da fare. Quella cosa lì, nessuno me la toglierà nessuno, finché non capiterà. Incrociando le dita, spero di farlo per il più a lungo possibile!”

In quell’ossessione, in quella bella ostinazione, c’è davvero l’essenza di Luciano Ligabue che oggi, nel guardare al mondo, più di tutto dice di essere alla ricerca di un “noi”, collegamento umano, profondo, capace di abbattere l’isolamento e la paura nei confronti dell’altro.

“Due anni fa ho scritto ‘Dedicato a noi’ in risposta alla pandemia e per il fatto che purtroppo ne siamo usciti molto isolati e impauriti. Due anni dopo credo che le cose siano peggiorate e spero, sento, che questo ‘noi’ si possa concretizzare. Quando? Quando avrò davanti a me la gente, ai concerti, per due, tre, quattro ore… Lì credo che sarà possibile realizzare quello che ho sempre pensato e augurato: il sentirsi tutti parte di un insieme”.

La straordinaria notte

Cresce l’attesa per “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, i due grandi eventi live prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto. Il 21 giugno Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF ARENA di Reggio Emilia, a 20 anni dal primo concerto a Campovolo, per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Ma la straordinaria notte non si fermerà e arriverà il 6 settembre alla Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone. Per la prima volta uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga. Proprio qui, alla luce della grande richiesta di biglietti, è stata richiesta e concessa un’ulteriore capienza di 4.000 posti.

Due feste che si preannunciano memorabili e che non si limiteranno al giorno del concerto, ma che inizieranno il giorno prima con la LIGASTREET alla RCF Arena di Reggio Emilia, ed il LIGAVILLAGE allestito alla Reggia di Caserta, divisi in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Luciano Ligabue godendo di una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro. Inoltre, in entrambi gli eventi, sarà presente un Tribute Stage, ossia un palco che sarà messo a disposizione delle più importanti Tribute Band di Ligabue, che si esibiranno nelle due serate antecedenti agli show.

Radio Freccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali de “La notte di Certe Notti”.

Ed è proprio sulle note di Certe notti, in quel “ci vediamo da Mario prima poi”, che il 13 marzo a Milano si è conclusa una giornata memorabile. A segnare un percorso, ad essere ancora un bellissimo inizio.