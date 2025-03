Dalla grande Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, agli eventi culturali: ecco come trascorrere il week end in Granda

È il week end della grande Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, manifestazione che farà convergere nella cittadina migliaia di visitatori, ma non solo.

In tante località della Granda non mancano gli appuntamenti culturali e artistici, le rappresentazioni teatrali e i concerti, molti dei quali a scopo benefico.

Ultime ciaspolate in montagna e con l’arrivo della primavera ecco le prime passeggiate in collina alla scoperta del risveglio della natura.

E ancora feste, occasioni per buongustai, laboratori per i più piccoli, visite guidate negli angoli meno conosciuti della provincia.

Si ricorda di scegliere dove trascorrere il fine settimana con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

SAVIGLIANO

FIERA DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Sabato 15 e domenica 16 marzo prosegue la 41esima edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola organizzata da Fondazione Ente Manifestazioni. La rassegna, dedicata alle macchine agricole, è la più importante del Nord-Ovest, con 66mila visitatori nell'ultima edizione, 50mila metri quadrati di area espositiva e 850 stand. Info e programma: https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/

***

CUNEO

LUCA BONO SHOW

Sabato 15 marzo, alle 17 e alle 21, per la rassegna Sim Sala Blink, il Cinema Teatro Don Bosco ospita lo spettacolo di illusione e magia “Luca Bono Show”, con Luca Bono, vincitore del Campionato italiano di Magia e del Mandrake d’Or.

CUNEO

LE MAGIE DELL’OTTICA

Domenica 16 marzo, dalle 15 alle 17 presso il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo laboratorio per bambini a partire dai 7 anni, attività collaterale alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757

CUNEO

ALBERI

Domenica 16 marzo presso il Conservatorio Ghedini, nell’ambito di “Che spettacolo… musica e teatro!”, alle ore 10 e alle ore 11.15, evento musicale “Alberi”, per bimbi dai 4 ai 7 anni. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

CUNEO

MODULAZIONI KIDS

Domenica 16 marzo alle ore 17 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1) prende il via il primo dei quattro concerti/atelier per famiglie con bambini da 0 a 6 anni con “Un cavalier di Francia – Viaggiando a piccoli passi”. Info: info@modulazioni.net

***

ALBA

STREET PATRICK’S DAY

Sabato 15 marzo, dalle 21.30, presso il Collisioni Music Circus di Alba Street Patrick’s Day - Street Parej, folk music, street food e birra, con ospite Cisco e gli ex MCR. L’ingresso è libero e gratuito.

ALBA

SACRED CONCERT

Sabato 15 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale “G. Busca” ospiterà il Sacred Concert di Duke Ellington, un'esperienza sonora unica che unisce il jazz alla vocalità corale. Info: www.sangiovannialba.it

ALBA

DIMMI CHI ERANO I BEATLES

Sabato 15 marzo alle ore 17 presso Sala Diocesana via Mandelli 9, evento “Dimmi chi erano i Beatles”, 4 giovani ragazzi di Liverpool alla conquista del mondo, con numerosi ospiti. Ingresso libero. Info: https://www.associazionealec.it/

ALBA

IL CROMATISMO DEI SENSI

Nel week end sarà possibile visionare nella Sala Maccario del Museo Civico “Federico Eusebio” ad Alba, la mostra pittorica “Il Cromatismo dei Sensi” di Marco Cuttica, artista piemontese e fondatore della corrente artistica del “metamorphismo”. Info: 0173/292473.

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Domenica 16 marzo presso Palazzo Banca d’Alba, aperta la mostra “La Madonna della Bocciata. Dalle Grotte Vaticane ad Alba”. Orario: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

BERNEZZO

MULINI E MACCHINE AD ACQUA

Domenica 16 marzo, con ritrovo alle ore 14.30 davanti al Municipio, visita guidata all’antico Mulino e alla Cappella della Maddalena. Info: cuneo@italianostra.org oppure 347 98 02 622.

***

BORGO SAN DALMAZZO

COMMEDIA DIALETTALE

Sabato 15 marzo, alle ore 21, presso l’auditorium Bertello, la compagnia “J Sagrinà ‘d Sanciafrè” porterà in scena la commedia in piemontese “Tadeo benedèt cala giù dal lèt”.

***

BOVES

CONSIDERAMI

Domenica 16 marzo inaugurazione della mostra fotografica “Considera.Mi”di Luca Sangiovanni nell’ex confraternita Santa Croce di Boves. Orari apertura: 10.30-12.30 e 15-19.

Info: manifestazioni@comune.boves.cn.it

***

BRA

DUE PUGNI GUANTATI DI NERO

Sabato 15 marzo, alle ore 21.30 presso il teatro Politeama “G.Boglione”, il giornalista Federico Buffa presenta “Due pugni guantati di nero”, spettacolo con al centro la storia dei primi due atleti afroamericani che nel 1968 vinsero le Olimpiadi sui 200 metri. Info:

www.articofestival.it.

BRA

LE STANZE DELL’ARTE

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Mathis a Bra la mostra “Le stanze dell’arte”, una selezione di opere di artiste del territorio in una collettiva promossa dalla Consulta delle Pari Opportunità, nell’ambito della rassegna “Marzo Donna”. Info: turismo@comune.bra.cn.it

***

BUSCA

BALOON&BIKE

Sabato 15 marzo, evento Baloon & Bike nel Monviso. Il programma prevede un decollo in mongolfiera da Busca, Parco Museo dell’Ingenio o C astelletto di Busca e, nel pomeriggio, un'escursione in bici. Info: https://datameteo.education/

BUSCA

L’ALLATTAMENTO DEI CAPRETTI

Nel week end, presso l'agricaseificio "La Capanna" di Busca viene proposta un'attività per bambini dai 4 ai 12 anni: la possibilità di allattare con il biberon i capretti appena nati. Primo turno alle ore 10 e secondo alle 11.30, con merenda a seguire. Info: 375 70 66 030.

***

CANOSIO

MAIRALPACA

Domenica 16 marzo, due itinerari con gli alpaca e partenze 10.30 e 13.30. La gita alla casa nel bosco ha un dislivello di 100 metri circa, mentre la gita tra boschi e antichi borghi presenta un dislivello di 150 metri. Info: 349 68 00 643.

***

CENTALLO

RASSEGNA TEATRALE

Sabato 15 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro Nuovo Lux si esibirà la compagnia “Attori per caso” di Roata Rossi con la commedia “Ca si gavi la natta professor”.

***

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 15 e domenica 16 marzo, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO

DUO FACCINI

Domenica 16 marzo, alle ore 17, nella Chiesa di San Gregorio si svolgerà il concerto “Pianoforte a quattro mani” del Duo Faccini, con Betsabea ed Elia Faccini, secondo concerto della rassegna “D’Accordi”. Info: 0172/427050.

***

CHIUSA PESIO

SABATO AL MUSEO

Sabato 15 marzo, alle ore 15.30, Crea la tua teiera - Visita guidata alla mostra “Un tè per te” e laboratorio di ceramica durante il quale i partecipanti creeranno una teiera seguendo tutti i passaggi e le tecniche dei ceramisti (per adulti e bambini da 5 a 99 anni). Info: 0171/734 990.

***

DRONERO

SE MI LASCI NON VALE

Sabato 15 marzo, alle ore 21, il Cinema Teatro Iris di Dronero ospiterà lo spettacolo teatrale "Se mi lasci non vale” per la rassegna Trasmutazioni. Info: https://www.santibriganti.it/

DRONERO

MOSTRA ROSANO

Domenica 16 marzo, presso il Museo Mallè, aperta l’esposizione “Bruno Rosano - l’eterna spinta di andar per monti”, raccolta del fotografo specializzato in paesaggi montani. Orario: 15 - 19.

***

ENTRACQUE

CIASPOLATE NOTTURNE MUSICALI

Sabato 15 marzo ciaspolata in Valle Gesso in compagnia della notte, dei racconti e delle melodie d'Oc con le Guide Parco Luisa Sorrentino e Silvia Mattiauda. Info: 347 93 99 046.

***

FOSSANO

MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 16 marzo, in via Roma a Fossano, appuntamento con il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Info: https://www.visitfossano.it/

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTE DEL CAUDANO

Domenica 16 marzo, alle ore 15, visita guidata alle Grotte del Caudano. Info: 331 87 57 807.

***

GARESSIO

CIASPOLATA AL CASTELLO DI CASOTTO

Domenica 16 marzo, escursione guidata con ciaspole tra boschi innevati e visita esclusiva al Castello di Casotto. Possibilità di merenda sinoira presso Locanda del Mulino. Info: https://kalata.it/

***

LIMONE PIEMONTE

CIASPOLATA NOTTURNA

Sabato 15 marzo, ritrovo alle ore 19.30, rientro intorno alle 21.30 per ciaspolata guidata in notturna nel vallone di San Giovanni in compagnia di una guida escursionistica ambientale. Info: 347 47 19 727.

***

MAGLIANO ALFIERI

MINIATURE ITALIANE

Domenica 16 marzo, alle ore 17, nel Salone degli Stemmi al Castello Alfieri, concerto "Miniature Italiane”, poesia, pittura e musica del secolo scorso, con il Duo Syncromia - Arianna Luzzani, violino e Hilary Bassi, pianoforte e la partecipazione dell’attrice Chiara Buratti. Info: 351 70 56 171 anche whatsapp.

***

MANTA

LA SACRALITÀ DELLO SCARTO

Domenica 16 marzo alle ore 16.30, a Santa Maria del Monastero, verrà inaugurata la mostra “Sanctitas vasti: la sacralità dello scarto” con 20 opere di Marco Ruffino in plastica combusta. Orario mostra aperta sabati e domeniche fino al 6 aprile: 14.30 - 18.30.

MANTA

FAI SPORT CON ARTE

Domenica 16 marzo alle 14.45, al Castello della Manta si terrà il primo dei sei incontri del progetto “FAI sport… con arte”, una passeggiata dedicata alle famiglie per scoprire l’ambiente e i paesaggi circostanti. Info: https://fondoambiente.it/eventi/fai-sport-con-arte

***

MONDOVÌ

DALL'IMPRESSIONISMO ALLA MODERNITA'

Da sabato 15 marzo fino al 27 aprile, mostra dedicata all'Impressionismo, nell'ex Chiesa di Santo Stefano a Breo. Info e orari: https://www.belocalpiemonte.it/

UN SORRISO PER GIORGIA

Sabato 15 marzo alle ore 21, al Teatro Baretti di Mondovì, spettacolo “Un sorriso per Giorgia” con i Tre Lilu e Le Madamè. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lilt e ai Licei di Mondovì in ricordo di Giorgia Cavarero. Info: 0174/552192.

MONDOVÌ

LINEE PARALLELE

Nel week end, presso l'Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza, sarà possibile visitare la mostra fotografica "linee parallele". Un viaggio visivo attraverso gli scatti di Lorena Durante e Gabriele Cristiani, tra arte e paesaggio, memoria e territorio. Ingresso libero. Orari: 10-12 e 16-18.

***

MONTEROSSO GRANA

FESTIN TRENTINO

Sabato 15 marzo alle ore 19, “Festin Trentino”, cena e musica con i Cantori di Vermei, e consegna premio “Sergio Arneodo” alla regista Maura Delpero. Info: 328 60 39 251.

***

PRATONEVOSO

MANGIASKI

Domenica 16 marzo, il Mangiaski Tour fa tappa a Prato Nevoso, offrendo un’esperienza unica che unisce sport e gastronomia. Info: www.pratonevoso.com

***

RACCONIGI

RACCORDI

Sabato 15 marzo alle ore 21, sul palco della SOMS di Racconigi, settimo appuntamento della 3ª edizione della rassegna culturale "Raccordi" di Progetto Cantoregi, con il "Concerto fetido su quattro zampe" con di e con Alice e Davide Sinigaglia, sul palco insieme al gruppo Avogadro Dr.Samba. Info: https://www.progettocantoregi.it/

***

SALUZZO

COLLINE SALUZZESI

Sabato 15 marzo escursione alla scoperta delle colline saluzzesi, in due differenti fasce orarie, alle 9.30 e alle 14. Il ritrovo è fissato presso lo stand di Terres Monviso in piazza Montebello, davanti all’ingresso de Il Quartiere. Info: https://www.parcomonviso.eu/

SALUZZO

OUTDOOR FESTIVAL

Nel week end 4° edizione di Terres Monviso Outdoor Festival organizzato da Terres Monviso.

Info: https://visit.terresmonviso.eu/

SALUZZO

IL BAMBINO E LA FORMICA

Domenica 16 marzo alle ore 17, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, spettacolo "Il bambino e la formica", all'interno della rassegna teatro ragazzi “Un sipario tra cielo e terra”. Info: www.ilmelarancio.com

SALUZZO

QUARTETTO CAVOUR

Domenica 16 marzo alle ore 21, concerto del Quartetto Cavour 2025, presso la Sala Verdi della Scuola APM, a Saluzzo. Info: https://www.consonanteapm.it/

***

SAMBUCO

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Sabato 15 e domenica 16 marzo presso il Centro di Documentazione, dalle 14 alle 18, sarà aperta l’esposizione “Las barbòiras del Vilar- Personaggi e storia dell’antico carnevale del Villaro di Acceglio”.

***

SAVIGLIANO

L’USIGNOLO E L’IMPERATORE

Domenica 16 marzo, alle ore 15.30 e 17.30, presso il Teatro Milanollo di Savigliano andrà in scena "L'usignolo e l'imperatore", spettacolo diretto da Giacomo Ravicchio. L'appuntamento fa parte della rassegna "Domeniche a teatro”. Info: cultura@comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO

VISITA GUIDATA

Domenica 16 marzo, alle 15.30, visita guidata alla città con ritrovo in Piazza Santa Rosa, davanti allo IAT. Info: https://visitsavigliano.it

SAVIGLIANO

FESTIVAL CAMERISTICO

Sabato 15 marzo alle ore 18, nel Salone del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, concerto sotto la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco. Protagonista degli eventi lo storico pianoforte a Gran Coda Blüthner del 1885, recentemente restaurato, su cui e con cui si è esibito il giovane Arturo Toscanini. Info: www.fergusio.it

***

VILLAR SAN COSTANZO

SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 16 marzo, a partire dalle 14.30 riapertura e visite accompagnate con “Nuova primavera per San Costanzo al Monte” presso l’omonimo complesso religioso. Intrattenimento musicale con Ensemble Vocaleigh.