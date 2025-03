Hamilton, inizio da incubo e testacoda. Poi si lamenta in radio - Video

(Adnkronos) -

Inizio da incubo per Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota inglese, che da quest'anno ha sostituito Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc, ha terminato ottavo, una posizione dietro al compagno di squadra, le qualifiche per il Gp d'Australia e partirà quindi dalla quarta fila nella gara in programma domenica 16 marzo.

Hamilton è apparso in difficoltà con la macchina fin dai primi giri, faticando a portarla nel Q3 e addirittura finendo in testacoda negli ultimi istanti del Q2. In quel frangente il 7 volte campione del mondo, che in quel momento si trovava in sesta posizione, stava cercando di migliorarsi per evitare brutte sorprese, ma ha finito per girare la macchina vedendo slittare la gomma posteriore sulla ghiaia.

Lewis si è quindi ritrovato contromano in pista e ha avuto qualche difficoltà a riacquistare la posizione, come espresso anche in un messaggio radio piuttosto esplicito: "Sto faticando a girare la macchina". Nessun danno in ogni caso per la SF-25, in grado di completare il Q3 ma incapace di andare oltre l'ottavo tempo.

"Sono soddisfatto dei progressi nel weekend, abbiamo ottimizzato la macchina giorno dopo giorno. La monoposto si comporta in modo molto diverso rispetto alla Mercedes che ho guidato per tanti anni, ci ho messo un po' per abituarmi", ha detto Hamilton al termine delle qualifiche "Alla fine sono riuscito ad avvicinarmi a Charles ed è positivo. Siamo un po' indietro rispetto alle aspettative, dobbiamo capire perché".