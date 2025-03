Inaugurato “Spazio Giovani” a Cinzano

Ieri sera, venerdì 14 marzo, presso l’Istituto Comprensivo “Carlo Bertero” in Via Serafina 14 a Cinzano – Santa Vittoria d’Alba è stato inaugurato "SPAZIO GIOVANI", un'area messa a disposizione per far sì che i ragazzi possano trovarsi per fare attività in un'atmosfera di amicizia e affetto lontani dai pericoli della strada.

Grande e interessata la partecipazione di ragazzi e genitori ai quali il Sindaco Adriana Dellavalle e il dirigente scolastico Maurizio Trinchero hanno esposto le finalità della bella iniziativa.

Al termine dell’evento la nuova Pro loco Cinzano 91 ha offerto il rinfresco a tutti i presenti.