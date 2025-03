Jim Morrison è vivo? Una docu-serie 'risveglia' il mistero

(Adnkronos) -

Jim Morrison sarebbe ancora vivo. A 'risvegliare' questa vecchia teoria è la docu-serie 'Before the End: Searching for Jim Morrison'. Secondo lo show, disponibile su Apple Tv+, il leggendario leader dei Doors non sarebbe morto a Parigi nel 1971 - a seguito di un'insufficienza cardiaca provocata probabilmente da un'overdose - ma potrebbe aver inscenato la sua morte per vivere sotto un'altra identità a Syracuse, nello stato di New York.

Il regista Jeff Finn, che si dichiara un grande fan dei Doors, nella sua indagine presenta alcune testimonianze di persone che dichiarano che Morrison si farebbe chiamare Frank. Inoltre, avrebbero notato una cicatrice sul volto identica a quella del celebre artista.

'Before the End: Searching for Jim Morrison' prova a dare una spiegazione su cosa avrebbe spinto il cantante a prendere una scelta così drastica. Tra i motivi, spunta il rifiuto della fama. La docu-serie aggiunge così un nuovo sguardo su questa vicenda da sempre avvolta nel mistero.