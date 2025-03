Marc Marquez vince la Sprint in Argentina, Bagnaia terzo

TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio di Argentina, in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Partito dalla pole, lo spagnolo ha mantenuto la testa della corsa sin dalla prima curva. L'otto volte iridato ha finito al primo posto tutte e tre le gare fin qui disputate. I fratelli Marquez monopolizzano ancora una volta le prime due posizioni: Alex con la Ducati Gresini, infatti, chiude la Sprint secondo, dopo essere stato per tutti i giri francobollato al fratello. Gradino più basso del podio, invece, per Pecco Bagnaia: stesso identico podio delle due gare thailandesi. Quarto posto molto convincente per il francese Johann Zarco (Honda): quinto, invece, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), nonostante la forma fisica non ancora al top. Nell'ordine, completano la top ten Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Joan Mir, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Nel corso della gara sono caduti Brad Binder, Miguel Oliveira e Fermin Aldeguer. Domenica è in programma la gara lunga.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).