Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. I rossoneri ospitano il Como a San Siro oggi, sabato 15 marzo, nella 29esima giornata di Serie A. La squadra di Conceicao è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Lecce ed è a caccia di tre punti per alimentare le proprie speranze europee, mentre quella di Fabregas vuole tornare a vincere per avvicinare ancor di più la salvezza.

La sfida tra Milan e Como è in programma oggi, sabato 15 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas

Milan-Como sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky e in streaming sulla piattaforma Dazn.