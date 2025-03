Sei Nazioni, Italia-Irlanda: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Italia del rugby torna in campo nel Sei Nazioni. Gli azzurri sfidano allo stadio Olimpico di Roma l'Irlanda oggi, sabato 15 marzo. La squadra del ct Quesada arriva all'appuntamento dopo la vittoria contro il Galles e le sconfitte rimediate contro Scozia, Inghilterra e Francia.

La sfida tra Italia e Irlanda è in programma oggi, sabato 15 marzo, alle ore 15.15. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, così come su quelli SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, sull'app SkyGo e su NOW.